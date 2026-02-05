El Chaval al Coca Cola Music Hall

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Chaval de la Bachata vuelve a marcar un hito en su carrera con el concierto “El Chaval de la Bachata y sus amigos”, pautado para el próximo 21 de marzo en el Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico, un escenario que ya puede considerarse conquistado antes de que suene la primera guitarra.

El concierto logró “sold out” en apenas 30 días, tres meses antes de la fecha anunciada, convirtiendo a El Chaval en el primer bachatero tradicional en vender por completo este importante recinto en tan corto tiempo.