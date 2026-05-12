Restaurante Noah
Chef peruano ofrecerá experiencia culinaria a clientes de Noah
Marco Gonzáles trabajó como chef privado para el actor Vin Diesel en Casa de Campo, La Romana, a quien le diseñaba menús diarios personalizados de alto nivel
Mañana, miércoles 13, el restaurante Noah de Santiago, ofrecerá una experiencia gastronómica a sus clientes a cargo del chef peruano Marco Gonzáles.
Marco Gonzáles es experto en consultoría en restaurante, chef ejecutivo privado, experto en aperturas, operaciones, desarrollo de conceptos en Nueva York, New Jersey, Orlando y República Dominicana.
La cita es a las 7:00 de la noche, donde el chef sorprenderá los sentidos de los presentes, prometiendo auspiciar una velada llena de emoción donde los protagonistas serán los sabores que caracterizan la alta y depurada cocina de Gonzáles.
Visión de Marco Gonzáles
Este chef cuenta con más de 18 años de experiencia internacional desarrollando, inaugurando, reestructurando y escalando conceptos gastronómicos en América Latina, el Caribe y Estados Unidos.
Su trayectoria culinaria comenzó a una edad temprana, pero rápidamente entendió que una cocina excepcional por sí sola no garantiza el éxito, por lo que introdujo el concepto de restaurantes sostenibles, los que se construyen sobre estructura, disciplina financiera, sistemas operativos, liderazgo y consistencia. Su especialidad se enfoca en transformar una visión culinaria en negocios rentables, escalables y operativamente sólidos.
Experiencia en República Dominicana
Marco se desempeñó como chef corporativo para el Grupo Noah, donde jugó un papel clave en la creación, apertura y desarrollo operativo de su cadena de restaurantes bajo esta marca.
Los Noah Punta Cana y Santiago tienen como filosofía operaciones multiunidad, control de costos y rentabilidad de alimentos, liderazgo de equipos y gestión de cocina, estandarización de sistemas y desarrollo de SOP (procedimientos operativos estándar), posicionamiento de concepto e ingeniería de menú.
Experiencia como chef privado
Marco también trabajó como chef privado para el actor Vin Diesel en Casa de Campo, La Romana, República Dominicana.
Fue responsable de diseñar menús diarios personalizados, crear experiencias culinarias privadas de alto nivel, ejecutar cenas y eventos exclusivos, y mantener estándares de servicio de élite con absoluta discreción.
Su misión está enfocada en contribuir con los restaurantes para que operen con estructura, claridad, rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo.
Trabaja con propietarios de restaurantes que buscan reestructuración operativa, inversionistas que desarrollan nuevos conceptos gastronómicos, grupos de hospitalidad en expansión hacia nuevos mercados, y clientes privados que buscan exclusividad.
En la actualidad, el Grupo Noah está formado por varios restaurantes, cada uno con su propia propuesta culinaria, pero todos con el mismo compromiso de calidad y servicio excepcionales.
Los restaurantes ofrecen una gama de cocinas, desde platos tradicionales dominicanos hasta cocina internacional.