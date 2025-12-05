Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Vivir

50 Best Restaurants

La Chef Tita recibe premio en Guatemala

Además, su restaurante Aguají by Chef Tita fue incluido en la lista ampliada de los Latin America’s 50 Best Restaurants, convirtiéndose en el primer restaurante dominicano en entrar a esta prestigiosa clasificación.

Inés Páez Nin, Chef Tita

Inés Páez Nin, Chef Tita

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

En:

La República Dominicana brilló en la gala de Latin America’s 50 Best Restaurants, celebrada en Guatemala, cuando la chef Inés Páez Nin, Chef Tita, subió al escenario con la bandera dominicana en las manos para recibir uno de los reconocimientos más prestigiosos de la región.

En esta edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants, Chef Tita recibió un The Champions of Change, premio que se entrega por primera vez en la región y que marca un hito histórico.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

Lo último

tracking