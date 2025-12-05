La Chef Tita recibe premio en Guatemala

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana brilló en la gala de Latin America’s 50 Best Restaurants, celebrada en Guatemala, cuando la chef Inés Páez Nin, Chef Tita, subió al escenario con la bandera dominicana en las manos para recibir uno de los reconocimientos más prestigiosos de la región.

En esta edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants, Chef Tita recibió un The Champions of Change, premio que se entrega por primera vez en la región y que marca un hito histórico.