Cien años de historia diplomática RD-Uruguay

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El embajador y académico dominicano Ramón Dionicio Ditrén Flores presentó su ópera prima, De Cestero a nuestros días: cien años de relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la República Oriental del Uruguay, una investigación que reconstruye un siglo de relaciones diplomáticas a partir de documentos originales conservados en archivos oficiales.

El libro toma como punto de partida una fecha fundamental: el 27 de noviembre de 1925, cuando el diplomático dominicano Tulio Manuel Cestero presentó sus cartas credenciales en Uruguay, acto que marcó el inicio formal de la representación oficial dominicana y abrió una nueva etapa histórica en la relación entre ambas naciones. Basado en tratados, notas verbales, correspondencia presidencial y cartas credenciales, el libro pone en valor la figura del embajador como actor central de la historia diplomática y la proyección internacional de la República Dominicana. El título representa la recuperación de una memoria compartida que había permanecido dispersa y fragmentada.