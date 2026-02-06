Científico dominicano obtiene patente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El científico dominicano doctor Leonardo De León obtuvo la concesión de una patente de invención por el desarrollo de un enjuague bucal trifásico, una innovación sin precedentes en el campo de la salud oral y preventiva, que introduce mecanismos biológicos nunca antes aplicados en productos de higiene bucal. Por su alcance científico y su potencial impacto en la salud global, esta invención abre la posibilidad de que este sea nominado al Premio Nobel de Medicina, para lo que ha recibido apoyos internacionales para investigación científica, dice.