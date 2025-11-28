Cierra año con la exposición “Marilín”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro Cultural Banreservas presenta desde el miércoles la exposición de arte visual “Marilín”, una destacada muestra con la cual la institución pone fin a su agenda anual de exhibiciones.

La obra fresca e inquieta de los hermanos Nazario (José y Luis) repone en la emblemática Sala Ada Balcácer un aliento de contemporaneidad. La exposición, que surge de una colaboración con Lyle O ReitzelGallery, propone una profunda exploración de la memoria del poder autoritario desde una mirada personal y afectiva.