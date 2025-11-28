Centro Banreservas
Cierra año con la exposición “Marilín”
El Centro Cultural Banreservas presenta desde el miércoles la exposición de arte visual “Marilín”, una destacada muestra con la cual la institución pone fin a su agenda anual de exhibiciones.
La obra fresca e inquieta de los hermanos Nazario (José y Luis) repone en la emblemática Sala Ada Balcácer un aliento de contemporaneidad. La exposición, que surge de una colaboración con Lyle O ReitzelGallery, propone una profunda exploración de la memoria del poder autoritario desde una mirada personal y afectiva.
