Congreso de Caballeros en Villa Mella: Fortaleciendo la fe y el liderazgo masculino

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La Iglesia Evangélica Monte de Bendición Segunda, ubicada en Los Arqueanos de Villa Mella, celebrará su Congreso de Caballeros bajo el tema “Caminando bajo una Palabra”, del 6 al 10 de mayo, con la participación de destacados expositores.

El evento tiene como propósito fortalecer la vida espiritual, el liderazgo y la identidad cristiana de los hombres dentro de la iglesia y la comunidad, a través de enseñanzas bíblicas, conferencias y momentos de adoración.

Entre los expositores invitados figuran José Manuel Brito, Juan Miguel Mogena, Ariel García, Fulgencio Peña y Vladimir Moreno, quienes estarán compartiendo mensajes enfocados en la fe, la obediencia a la Palabra de Dios y el crecimiento espiritual del creyente.

El congreso es organizado bajo la dirección pastoral de Máximo Romero y Carmen Montaño, pastores de la congregación, quienes han extendido la invitación a toda la comunidad cristiana y público en general a ser parte de esta jornada de edificación espiritual.

De acuerdo con los organizadores, cada noche del evento contará con sesiones especiales de predicación, adoración y reflexión, con el objetivo de impactar la vida de los asistentes y promover una vida centrada en los principios bíblicos.

El Congreso de Caballeros “Caminando bajo una Palabra” se desarrollará en las instalaciones de la iglesia en Villa Mella, Santo Domingo Norte, y estará abierto al público durante los cinco días de programación.