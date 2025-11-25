Cinco movimientos estudiantiles apoyan a Radhamés Silverio para la rectoría de la UASD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030, maestro Radhamés Silverio González, recibió este martes el respaldo oficial de cinco movimientos estudiantiles durante un acto multitudinario celebrado en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir.

Durante la actividad, Silverio agradeció el apoyo de FELABEL (Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel), GEI (Grupo Estudiantil Independiente), MED23 (Movimiento Estudiantil Dominicano 23), Punto de Encuentro, FESD-16 (Frente Estudiantil Social Demócrata 16) y del presidente de la FED (Federación de Estudiantes Dominicanos), Pedro Martínez, destacando que los movimientos estudiantiles son fundamentales para la innovación, la defensa de derechos y la formación de líderes comprometidos con la justicia social.

En el marco del “Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer”, Silverio envió un saludo especial a todas las mujeres de la comunidad universitaria y reafirmó su compromiso con la inclusión y la equidad de género.

Radhamés Silverio González

Respaldo Estudiantil de la UASD

El candidato recordó sus raíces en Batey Maguaca, Montecristi, y su recorrido desde estudiante de informática hasta ocupar cargos de dirección, vicedecanato, decanato y el actual vicerrectorado de Investigación y Postgrado. “Mi objetivo es continuar este camino como próximo rector, para construir una UASD más moderna, inclusiva y cercana a los estudiantes”, afirmó.

Durante el acto presentó su Plan Estratégico UASD 2026-2030, centrado en el bienestar estudiantil y la modernización tecnológica. Entre sus propuestas destacan: fortalecimiento de comedores, transporte y servicios de salud; aumento de programas de capacitación en competencias digitales; implementación de aulas inteligentes y bibliotecas digitales; construcción de la Torre Estudiantil Inteligente; nuevas residencias universitarias; y promoción de la movilidad académica internacional.

Asimismo, anunció la creación de un Fondo de Innovación Estudiantil, una Oficina de Empleabilidad, un carnet con beneficios para los estudiantes y el lanzamiento de la red social académica #YOSOYUASD, junto con servicios basados en inteligencia artificial para mejorar la experiencia universitaria.

El respaldo estudiantil estuvo liderado por Carluis Álvarez (FELABEL), Winston Morfe (GEI), Junior Martínez (MED23), Jonathan Lorenzo (Punto de Encuentro) y Mohamed Plácido (FESD-16). Los grupos representan más del 70% de los votos estudiantiles al claustro elector.

Durante la actividad, líderes estudiantiles y docentes reiteraron su compromiso con las propuestas del candidato, subrayando que el trabajo conjunto entre autoridades y estudiantes es clave para fortalecer la universidad.

“Querida juventud uasdiana, ustedes son el relevo generacional de esta nación. Cuando se une lo mejor, gana la UASD… y todas y todos, vamos por más”, concluyó Silverio ante un auditorio que ovacionó sus palabras.

El presidente de la FED, Pedro Martínez, ofreció las palabras de bienvenida, mientras que el Dr. Radhamés Bautista López García, candidato a Vicerrector de Extensión, presentó formalmente a Silverio como candidato a la rectoría.

Recientemente, el Movimiento Académico Triunfo proclamó al maestro Radhamés Silverio como su candidato a la Rectoría de la UASD para el período 2026–2030, durante su 11.ª Asamblea General Ordinaria celebrada en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir. En dicho encuentro estuvo presente Editrudis Beltrán Crisóstomo, actual rector de la UASD.

Silverio estuvo acompañado por los miembros de su candidatura: Lesly Altagracia Mejía Roque (Vicerrectoría Docente), Alexi Martínez Olivo (Vicerrectoría Administrativa), José Ferreira (Vicerrectoría de Investigación y Postgrado) y Radhamés Bautista López García (Vicerrectoría de Extensión).