Cinco verdades poco contadas sobre la independencia dominicana

Cada 27 de febrero se recuerda la proclamación de la Independencia Nacional en 1844, encabezada por los padres de la patria Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.

Sin embargo, más allá del trabucazo en la Puerta del Conde, hay aspectos menos divulgados que ayudan a entender el proceso independentista dominicano.

Estas son cinco verdades poco contadas sobre la independencia.

1. Hubo coordinación con movimientos opositores en Haití

La separación no fue un proceso aislado dentro del territorio dominicano.

La colaboración con movimientos opositores en Haití, como La Reforma, liderada por Charles Hérard, fue clave para debilitar el poder del presidente Jean Pierre Boyer.

Matías Ramón Mella Castillo y Juan Nepomuceno Ravelo actuaron como emisarios especiales, coordinando acciones entre conspiradores de ambos lados de la isla. Esa articulación política ayudó a crear las condiciones que facilitaron la proclamación del 27 de febrero de 1844.

2. La independencia no trajo paz inmediata

Aunque la proclamación se produjo sin derramamiento de sangre, la tranquilidad duró apenas semanas.

Marzo de 1844 marcó el bautismo de fuego del recién formado ejército dominicano. Tropas haitianas avanzaron hacia el territorio para intentar recuperar el control, lo que obligó a improvisar una defensa con hombres sacados de labores agrícolas y oficios cotidianos.

El primer año de la separación fue convulso, con enfrentamientos y amenazas constantes que pusieron a prueba la estabilidad de la naciente nación.

3. Hubo héroes que la historia menciona menos

Además del núcleo central de Duarte, Sánchez y Mella, La Trinitaria estuvo integrada por figuras como Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Félix María Ruiz, José María Serra, Benito González, Jacinto de la Concha y Juan Nepomuceno Ravelo.

Juan Isidro Pérez participó activamente en el Movimiento de la Reforma contra Boyer en 1843 y fue nombrado capitán de la Guardia Nacional.

Pedro Alejandrino Pina utilizó el teatro como herramienta de concienciación política, promoviendo obras con mensajes de libertad que conectaban con la situación del país.

Gabino Puello fue enviado al sur para difundir el Acta de Independencia del 16 de enero de 1844, aprovechando celebraciones populares para realizar su labor revolucionaria.

4. Las mujeres fueron protagonistas activas

La independencia dominicana también tuvo rostro femenino.

Manuela Diez, Concepción Bona, Josefa Pérez, Ana Valverde, Juana Saltitopa, Baltasara de los Reyes y María Trinidad Sánchez desempeñaron roles fundamentales.

María Trinidad Sánchez transportaba pólvora escondida en sus faldas y elaboraba balas para la causa. Fue fusilada el 27 de febrero de 1845.

Concepción Bona, con apenas 18 años, participó activamente en reuniones independentistas y colaboró en la confección de la primera bandera dominicana.

Además de bordar la enseña tricolor, muchas mujeres curaron heridos, fabricaron municiones y sostuvieron la logística del movimiento.

5. El teatro y la cultura fueron armas políticas

Las ideas independentistas no solo circularon en conspiraciones secretas.

Sociedades culturales como La Filantrópica y La Dramática promovieron ideales de libertad y justicia a través del teatro y la educación, utilizando el arte como herramienta para despertar conciencia nacional.

Las representaciones teatrales elegidas por los trinitarios reflejaban simbólicamente la realidad política del país y reforzaban el espíritu patriótico en la población.