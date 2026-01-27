Circula revista del Jardín Botánico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) puso en circulación el volumen número 22 de la Revista Científica Moscosoa, órgano oficial de difusión de las investigaciones científicas desarrolladas por la institución, a través de su Departamento de Botánica, con la participación de investigadores nacionales e internacionales.

El acto de lanzamiento del medio de difusión estuvo encabezado por el director general del JBN, Pedro Suárez y el encargado del Departamento de Botánica, Teodoro Clase.