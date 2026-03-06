Circulará el libro “La prensa vs la perversidad”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El veterano periodista y escritor dominicano Carlos Nina Gómez anunció el lanzamiento de su nuevo libro (el número 23) que titula “La prensa vs la perversidad”, en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

La actividad comenzará a las 5:50 de la tarde del próximo martes 17 de este mes.

Nina Gómez dijo que aconsejado por colegas de la prensa decidió escribir el presente ensayo cuyo texto hace una dura crítica a periodistas dominicanos que no cumplen con los principios y toda la normativa que marcan al ejercicio del periodismo profesional.

“Este, mi nuevo libro, lo dedico a mis seis hijos: (Nathacha, Carlos Enrique, Marielys, Massiel, Karini y Franchesca Dominga Nina).

En la obra también se resalta la calidad, honestidad y el cumplimiento del deber profesional de un alto porcentaje de periodistas que llevan a su redacción un lenguaje límpido y de respeto a los códigos éticos.

Nina Gómez tiene una larga estancia profesional -inició en julio de 1979- y suma su trabajo como corresponsal en varios medios extranjeros como: la agencia estadounidense de noticias United Press International (UPI), así como los periódicos El Nuevo Día, Primera Hora y El Mundo, editados en Puerto Rico.

Igualmente, ha ejercido en los principales periódicos del país como El Nacional, Última Hora, Listín Diario y La Noticia.

Laboró además en los noticiarios El Mundo al Día (de RTVD), Radio Mil Informando y Noticiario Popular.