Clásico Mundial de Béisbol impulsó pedidos durante los partidos de República Dominicana

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La participación de la Selección de béisbol de República Dominicana en el Clásico Mundial no solo concentra la atención de los fanáticos frente a las pantallas, sino que también influye en los hábitos de consumo durante los días de juego.

Datos de la plataforma PedidosYa, compañía de tecnología líder en delivery y quick-commerce de Latinoamérica, muestran que, en la primera semana del torneo, los pedidos se concentran principalmente en los horarios de almuerzo y cena, coincidiendo con los momentos en que muchos dominicanos se reúnen para seguir los partidos desde distintos lugares.

Dentro de las zonas de mayor demanda están el Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo Este, que lideran el volumen de pedidos, reflejando la alta actividad de delivery en los principales centros urbanos del país.

Entre los productos más solicitados por los fanáticos durante los días de juego destacan las pizzas, hamburguesas, pollo frito y opciones pensadas para compartir, categorías que suelen liderar la demanda cuando se celebran eventos deportivos de gran audiencia.

El listado de pedidos también incluye acompañamientos y snacks que forman parte de la experiencia de ver béisbol en casa, como refrescos, salsas y helados.

Un dato que llama poderosamente la atención es la inclusión del plátano verde entre los productos más solicitados, disponible a través del supermercado digital PedidosYa Market, donde además se ofrece al precio más barato del país. Este fenómeno conecta con el orgullo nacional y el popular lema “Plátano Power”, asociado a la identidad de los peloteros dominicanos en las Grandes Ligas.

De acuerdo con la plataforma, este tipo de torneos internacionales suele generar un aumento en la demanda de comida y bebidas a través de delivery, impulsado principalmente por reuniones entre amigos y familiares que se organizan alrededor de los partidos.

Con cada presentación del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, los días de partido continúan posicionándose como momentos de alta actividad para el consumo en el hogar.