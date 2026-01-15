COCABO presenta oficialmente el Carnaval Bonao 2026

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

Bonao.- Con el lanzamiento oficial del Carnaval de Bonao empezó a vivirse un ambiente festivo, entre máscaras, disfraces, música y colorido, dando rienda suelta a la fiesta de la carne.

El alcalde municipal, Eberto Núñez, en sus palabras, dijo que la meta del 2026 es superarnos a nosotros mismos con esta tradición. “Quiero decirle que, a nuestra llegada a la Alcaldía de Bonao, hemos hecho todos los esfuerzos para que esta tradición cada año sea mejor, combinando cultura, fiesta y alegría para toda la familia de la provincia Monseñor Nouel”.

El presidente del Comité Organizador, César Emmanuel Cerda, dio a conocer todas las actividades del Carnaval Bonao, el cual arrancó con su lanzamiento y termina la segunda semana de marzo con su acostumbrado Desfile Regional.

Este año Bonao tendrá un colorido como nunca visto, desde la salida de los Grupos de Macaraos el primer domingo de febrero en el área de la calle Duarte y sus inmediaciones, y la presentación de reconocidas orquestas nacionales y el talento local en la tarima principal.

Informó que el martes 20, en la sala de espectáculos Leyasú, será elegida Miss Carnaval 2026, donde 17 jóvenes estarán compitiendo para ser la Reina, además de la coronación del Rey Macarao.

Dentro de las innovaciones, informó sobre el Carnaval Infantil, por primera vez en la historia, la noche de comparsas y la exhibición de disfraces y caretas, además del reconocimiento a macaraos con más de 50 años de tradición.

Agradeció el esfuerzo que realiza el alcalde municipal Eberto Núñez para gestionar conjuntamente con COCABO los recursos que permitan darle al pueblo, cada domingo, por todo lo alto, sus actividades carnavalescas.

La actividad contó con la presencia de la gobernadora provincial, Adela Tejada; de los regidores Martín Soriano y José Francisco Moreta; representantes de la Policía Nacional, Digesett, Bomberos, Salud Pública, entre otros invitados.