CODESSD, PUCMM y Fundación Konrad Adenauer abordan la gobernanza democrática y su impacto

Santo Domingo, R.D. – El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Fundación Konrad Adenauer realizaron este viernes la conferencia “Partidos políticos, institucionalidad y desarrollo: una mirada desde la gobernanza democrática regional”, un encuentro que cerró el Ciclo Internacional de Conferencias sobre Administración Pública y Regulación Contemporánea y que colocó en el centro del debate la necesidad de fortalecer la democracia a partir de instituciones políticas más sólidas, transparentes y conectadas con la ciudadanía.

La actividad fue presentada por el Dr. Pascal Peña, coordinador del área de Ciencias Jurídicas del Decanato de Postgrado de la PUCMM, quien recordó que este ciclo, desarrollado desde octubre, ha reunido a especialistas nacionales e internacionales para analizar los desafíos de la gestión pública moderna. Señaló que la conferencia de cierre conecta de forma directa la calidad de la administración pública con la calidad de los partidos políticos, asegurando que no puede haber desarrollo sostenible sin instituciones políticas funcionales.

El presidente del CODESSD, Samuel Sena, destacó que la democracia dominicana se fortalece cuando el debate público es transparente, accesible y plural. Subrayó el impacto de la plataforma “República Dominicana Debate”, impulsada por el CODESSD, la cual permitió que candidatos a todos los niveles presentarán sus ideas frente al electorado, elevando el estándar del proceso democrático y consolidando una cultura de participación activa. Consideró que la sociedad civil organizada tiene la responsabilidad de crear espacios de diálogo que promuevan legitimidad institucional y un ejercicio político más responsable.

El Dr. Henning Suhr, director del programa regional “Partidos Políticos y Democracia en América Latina” de la Fundación Konrad Adenauer, ofreció una visión comparada sobre el rol de los partidos en la región y alertó sobre la pérdida de coherencia ideológica, la debilidad de los procesos internos y la disminución de la formación política dentro de las estructuras partidarias. Afirmó que los partidos son pilares insustituibles de una democracia saludable porque estructuran la competencia, canalizan las demandas sociales y forman liderazgos capaces de sostener políticas públicas de largo plazo.

La perspectiva generacional fue presentada por Yuri Enrique Rodríguez, abogado, académico y ex candidato a diputado, quien analizó los desafíos actuales de representatividad y confianza. Señaló que el voto es cada vez más emocional, fragmentado y basado en afinidades personales, lo que obliga a los partidos a renovar sus métodos de comunicación y su relación con la ciudadanía. Planteó que existe una desconexión entre las estructuras partidarias y las preocupaciones cotidianas de la población, y que la política debe adoptar esquemas más horizontales para recuperar credibilidad.

En el evento se reafirmó que el fortalecimiento democrático depende de la calidad de las instituciones políticas, de la profesionalización de los liderazgos y de la capacidad de la sociedad civil y la academia para crear espacios que promuevan reflexión, transparencia y participación. Las tres instituciones organizadoras reiteraron su compromiso de continuar impulsando iniciativas que contribuyan a una mejor gobernanza y a una ciudadanía más informada y activa.