El color, la vida de María Anunziata

El próximo 5 de febrero, a las 7:00 de la noche, será inaugurada la retrospectiva “María Anunziata Ronzino, a través del color, la vida”, organizada por Philartis R.D. y el Instituto Cultural Domínico Americano.

La muestra recogerá las obras más significativas de la trayectoria de esta artística, permitiendo que el público pueda adentrase aún más en el maravilloso universo de su propuesta creativa.

María Anunziata Ronzino es una gran artista visual y diseñadora de accesorios, miembro del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) y de la ADAV (Asociación Dominicana de Artistas Visuales).

Alumna de los maestros Ilda Kelly y Enriquillo Rodríguez Amiama, sus obras están cargadas de lirismo y sensibilidad. Sus colores intensos y armónicos y sus líneas fluidas conducen al espectador a un mundo onírico donde la naturaleza es reinterpretada para transmitir ternura y paz.

Ha realizado diferentes exposiciones individuales como “Desde la primavera hasta en invierno” y “Momentos del alma en Casa de Italia en los años 2007 y 2008, respectivamente. En el 2010 tuvo lugar en la Casa del Tostado su tercera individual, denominada “Lo cierto es incierto”.

Otras de sus importantes muestras individuales tuvieron lugar en el 2012 en el Museo de Casas Reales, en el Centro Mirador en el 2015 y en la Galería Abad en el 2017. Sus creaciones han estado presentes en varias exposiciones colectivas, tanto a nivel nacional como internacional. María es doctora en Farmacia y Ciencias Químicas, fue profesora de la UASD.