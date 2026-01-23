Cómo Leandro López transformó fracasos en lecciones para emprender en tiempos inciertos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La incertidumbre económica no es una novedad en América Latina. Para una generación que creció atravesada por crisis recurrentes, inflación persistente y un mercado laboral cada vez más frágil, emprender dejó de ser una aspiración idealista para convertirse, en muchos casos, en una necesidad. En ese escenario se inscribe el recorrido de Leandro López, un emprendedor que, tras múltiples intentos fallidos, encontró en el comercio electrónico una alternativa posible para generar ingresos y construir un proyecto propio.

Su historia no comienza con una idea disruptiva ni con resultados inmediatos. Antes de enfocarse en el e-commerce, López pasó por trading, marketing de afiliados, dropshipping, Amazon FBA y otros modelos digitales que prometían soluciones rápidas. Ninguno logró sostenerse en el tiempo. Esa sucesión de pruebas y errores, lejos de ser excepcional, refleja una experiencia habitual entre jóvenes que buscan opciones frente a un contexto económico incierto.

Con el paso del tiempo, López entendió que el problema no estaba en lo digital, sino en la expectativa de encontrar atajos. Emprender, incluso en internet, exige procesos, aprendizaje constante y una cuota de paciencia que muchas veces se subestima. Esa lectura lo llevó a concentrarse en el comercio electrónico a través de Mercado Libre y a desarrollar una forma de trabajo más estructurada, enfocada en construir un negocio y no solo en generar ventas aisladas.

El crecimiento del comercio electrónico en la región explica por qué este camino resulta atractivo. En los últimos años, las ventas online se expandieron incluso en países con economías inestables. Sin embargo, el acceso a una plataforma no garantiza resultados. Muchos emprendedores ingresan sin planificación, confiando en que la visibilidad digital resolverá por sí sola la falta de estrategia. La experiencia de López muestra que esa lógica suele derivar en frustración y abandono temprano.

A partir de ese aprendizaje, comenzó a trabajar desde su propia consultora, un espacio desde el cual acompaña a estudiantes, comerciantes y emprendedores que buscan profesionalizar su actividad en el e-commerce. La mayoría de quienes se acercan lo hacen con recursos limitados y con un alto nivel de incertidumbre, no solo económica, sino también personal. En ese contexto, el acompañamiento y la construcción de comunidad cumplen un rol clave para sostener el proceso.

Los relatos de personas que comenzaron desde cero y lograron mantener ventas en pocas semanas se repiten con matices distintos. Más allá de los resultados puntuales, aparece una constante: la importancia de no transitar el camino en soledad. Compartir errores, dudas y aprendizajes reduce el riesgo de abandono y permite avanzar con mayor claridad en un entorno competitivo.

Especialistas en mercado laboral advierten que las nuevas generaciones enfrentan mayores niveles de precariedad y menor estabilidad que las anteriores. En ese marco, el emprendimiento digital aparece como una respuesta pragmática. No se trata de romantizar el esfuerzo ni de negar las dificultades, sino de reconocer que, para muchos, intentar construir algo propio es una forma de adaptarse a un sistema que ofrece pocas garantías.

La experiencia de López también pone en evidencia la necesidad de profesionalización. Vender online implica comprender logística, atención al cliente, gestión de inventarios y costos. Sin esos elementos, incluso los proyectos con entusiasmo inicial tienden a fracasar. Convertir la intuición digital en un negocio real requiere método y constancia.

Emprender en tiempos de crisis no asegura estabilidad inmediata ni elimina la incertidumbre. Pero, como muestra el recorrido de Leandro López, puede convertirse en una manera de ganar autonomía, aprender de los errores y construir alternativas en un contexto donde las certezas escasean. Más que una historia de éxito, su caso refleja una adaptación generacional a un escenario donde emprender dejó de ser una opción deseable para convertirse, muchas veces, en la única posible.