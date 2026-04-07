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En un ambiente cargado de fe, unidad y profunda renovación espiritual, el Concilio Evangélico Pentecostal Arca de Salvación celebró su 81 Convención bajo el lema “Tiempo de Transformación”, reuniendo a más de 2,000 asistentes los días 3 y 4 de abril en el Centro Conferencial Luis Marino González Guerra.

Delegaciones provenientes de distintas provincias del país, así como representaciones internacionales, se dieron cita en este importante encuentro que congregó pastores, líderes, obreros y miembros de iglesias, posicionándose como uno de los eventos más impactantes en la historia reciente del concilio.

Durante la jornada espiritual, se destacó la participación del obispo Juan Tiburcio, de la Iglesia de Dios; el obispo Abraham Martínez, de la Iglesia IMAC; y el evangelista internacional Kelvin Díaz, quienes compartieron mensajes enfocados en la transformación integral, el fortalecimiento del liderazgo cristiano y el compromiso con la obra de Dios en tiempos actuales.

Concilio Evangélico Arca de Salvación reúne a más de 2,000 creyentes en convención “Tiempo de Transformación”

El evento también contó con la presencia de Reinaldo Franco Aquino, presidente de la Mesa del Diálogo, reforzando los vínculos entre la comunidad de fe y los espacios de incidencia social en la nación.

Uno de los momentos más conmovedores fue el bautismo de 58 nuevos creyentes, quienes testificaron públicamente su fe, marcando un paso significativo en sus vidas espirituales y evidenciando el crecimiento del movimiento.

Asimismo, la convención sirvió de escenario para ascensos y nombramientos ministeriales, reconociendo la entrega, fidelidad y vocación de servicio de hombres y mujeres comprometidos con la expansión del evangelio.

El impacto espiritual, la organización y la asistencia récord convirtieron este encuentro en una experiencia memorable, descrita por los participantes como un verdadero tiempo de bendición y transformación.

El obispo Gabriel Corniel Arias, presidente del concilio, expresó que este evento “marca un antes y un después”, destacando que se trató de un tiempo en el que Dios renovó fuerzas, afirmó llamados y motivó a continuar avanzando con mayor compromiso en la obra ministerial.

El Concilio Evangélico Pentecostal Arca de Salvación reafirmó su misión de seguir trabajando en la expansión del evangelio, fortaleciendo la fe y promoviendo valores que aporten al desarrollo espiritual y social de la República Dominicana.