Concluye con éxito Feria Multisectorial Expo Constitución 2025

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

La Feria Multisectorial Expo Constitución 2025 concluyó este domingo con gran flujo de personas, charlas magistrales, participación de empresarios que han alcanzado reconocimiento y la presencia del mandatario Luis Abinader.

Este evento organizado por la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal integra tres pilares fundamentales: el sector agropecuario, el emprendimiento y el ecoturismo.

Asimismo, desde su inicio el pasado viernes, se desarrolló una agenda variada que incluyó exhibiciones comerciales, actividades culturales, presentaciones artísticas y espacios de networking.

Empresas y emprendedores los protagonistas de la feria

Esta feria sirvió como puente para que numerosos emprendedores dieran a conocer sus negocios. Durante el recorrido de Hoy Digital se visibilizaron artesanos, reposteros, plantas purificadoras de agua, tiendas de ropa infantil, entre otros.

"La feria ha sido muy interesante, recibimos conferencia todos los días y he aprendido bastante; también que la juventud dominicana tenemos muchas oportunidades para crecer como personas y a nivel empresarial", manifestó Nerys Pérez, representante de Paulin Gas.

Marcas que participarón en el feria.Oriana Martínez

Además, participaron empresas reconocidas algunos como Mercasid, con su destacado producto Salami Induveca, Café Santo Domingo, Wind Telecom y Cementos Panam.

Casos de inspiración familias empresariales

Uno de los paneles que destacó durante el último día de la feria se titulaba “Empresas familiares”. Equilibrio, sostenibilidad y crecimiento en el que participaron el comité presidencial de Farmacias Cristianas y el presidente y vicepresidente de Ramani Pinturas.

Panel familia emprendedorasOriana Martínez

En la entrevista concedida a este medio, Ramón De los Santos, presidente de Ramani Pinturas, enumeró tres desafíos que la empresa familiar ha enfrentado y explicó cómo han logrado superarlos.

Santos expresó que las limitaciones económicas fueron uno de los grandes desafíos al iniciar su proyecto: “Nosotros pudimos vencerlo mediante una planificación muy estricta y el manejo austero de los ingresos”.

Continuó y dijo que la competencia de otras empresas con mayores capitales y destacaron por técnicas diferentes de venta; y por último, uno de los retos fue la automatización de los procesos: “Fue todo un desafío que nos ayudó a transformar de una empresa análoga a una digital”.