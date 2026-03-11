Concurso de Cuentos Radio Santa María

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Radio Santa María, en coordinación con la Fundación Eduardo León Jimenes, celebró la 30ª edición de su concurso de cuentos, acto aprovechado para la presentación formal de la publicación de las obras ganadoras de la edición número 29.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Luis Felipe Rodríguez, gerente de Programas Culturales del Centro León, quien destacó la naturaleza especial del certamen: “Hay actos protocolares y hay otros que laten con el corazón; este es uno de ellos. Hoy no solo presentamos un libro, celebramos la persistencia de una idea que ha acompañado a generaciones por más de dos décadas: la convicción de que contar historias importa”.

Además, los padres Aquiles Ozuna y Jeovanny Pujols, directores de Radio Santa María, y de las Escuelas Radiofónicas, invocaron a Dios para que bendijera la actividad y los presentes.