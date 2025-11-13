El conejo malo gana segundo premio por “Debí Tirar Más Fotos”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El artista puertorriqueño Bad Bunny obtuvo su segundo galardón en los Latin Grammy 2025 gracias a su tema “Debí Tirar Más Fotos”, reconocido como Mejor Interpretación Urbana en la ceremonia celebrada en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas.

Este premio se suma al obtenido previamente por “Voy a llevarte pa PR”, que fue distinguido como Mejor Canción Urbana, consolidando al intérprete como una de las figuras más influyentes del género en la actualidad.

Aunque Bad Bunny no asistió a la gala, su equipo agradeció los reconocimientos a través de redes sociales, destacando el carácter íntimo y nostálgico de “Debí Tirar Más Fotos”, una canción que ha conectado con millones de oyentes por su reflexión sobre el paso del tiempo y los recuerdos perdidos.