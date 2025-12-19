Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La fundación De Mujer a Mujer, liderada por Jacqueline Tineo, celebró en Killeen, Texas recientemente el Séptimo Congreso Internacional de Mujeres Levantando el Vuelo, bajo el lema “Heridas Invisibles: Cicatrizadas por el Perdón”, logrando una gran participación de un centenar mujeres.

Este encuentro se sigue consolidando como uno de los espacios más significativos de la fundación De Mujer a Mujer, orientado a la sanidad emocional, la fe, el propósito y la dignidad de la mujer, afirma Jacqueline Tineo, presidente de la organización.