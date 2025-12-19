Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Vivir

Levantando el Vuelo

Congreso Internacional de Mujeres

Este encuentro se sigue consolidando como uno de los espacios más significativos de la fundación De Mujer a Mujer

Un nuevo evento.

Un nuevo evento.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La fundación De Mujer a Mujer, liderada por Jacqueline Tineo, celebró en Killeen, Texas recientemente el Séptimo Congreso Internacional de Mujeres Levantando el Vuelo, bajo el lema “Heridas Invisibles: Cicatrizadas por el Perdón”, logrando una gran participación de un centenar mujeres.

Este encuentro se sigue consolidando como uno de los espacios más significativos de la fundación De Mujer a Mujer, orientado a la sanidad emocional, la fe, el propósito y la dignidad de la mujer, afirma Jacqueline Tineo, presidente de la organización. 

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking