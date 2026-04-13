Conozca aquí el impacto del Método Mamá Canguro en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En una sala del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, el silencio se rompe con el latido suave de pequeños corazones que, aferrados al pecho de sus madres y padres, encuentran la fuerza para vivir. Es ahí donde el contacto piel con piel se convierte en medicina, y donde cada abrazo teje historias de amor, resiliencia y esperanza.

Los miembros del Consejo Asesor Empresarial del UNICEF en República Dominicana —Álvaro Peña, Felipe Pagés, René Grullón, Susana Brugal de Villanueva y Mercedes Ramos— junto a Jatnna Tavárez (Embajadora Nacional de Buena Voluntad del organismo internacional), visitaron el centro de salud para conocer de primera mano los espacios donde se implementa el Método Mamá Canguro (MMC), apoyado por mencionado Fondo para la infancia en el país; y siendo recibidos por los doctores Mabel Elizabeth Jones Luciano, directora del Hospital y Martín Ortiz, director Materno Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Acompañados por Carlos Carrera, máxima autoridad de la entidad global en el país, y su representante adjunta Anyoli Sanabria, así como por miembros de la gerencia y aliados donantes, los visitantes presenciaron escenas profundamente humanas: madres que alimentan a sus bebés con leche materna, padres que sostienen con ternura a sus hijos sobre el pecho, y equipos de salud que acompañan cada proceso con dedicación.

Santiago García, Álvaro Peña, Susana Brugal, Jatnna Tavárez, Carlos Carrera, Mercedes Ramos, René Grullón y Felipe Pagés-

El Método Mamá Canguro es una intervención comprobada que promueve el contacto piel con piel, la lactancia materna exclusiva y el seguimiento continuo para bebés prematuros o con bajo peso al nacer. Más que una técnica, es un acto fraterno que mejora la supervivencia, fortalece el vínculo familiar y reduce complicaciones de salud.

En 2025, 4,104 bebés se beneficiaron de este método en República Dominicana, elevando a 38,344 el total de niños y niñas atendidos desde el año 2020. Detrás de cada número hay una historia de lucha y una oportunidad de vida.

“Aquí vemos cómo el amor también es una forma de cuidado intensivo. El Método Mamá Canguro no solo salva vidas, sino que dignifica la experiencia de las familias en momentos de gran vulnerabilidad”, expresó Carrera.

Asimismo, Sanabria, insistió: “cada bebé que sobrevive y prospera gracias a este modelo nos recuerda la importancia de seguir fortaleciendo el sistema de salud con intervenciones costo-efectivas y centradas en la familia”.

Esta experiencia también se enmarca en los esfuerzos de sensibilización impulsados por UNICEF en el país a través de la campaña “Los Datos Cuentan”, una iniciativa que busca visibilizar, con evidencia y rostros humanos, la realidad de la niñez y la urgencia de invertir en soluciones efectivas. A través de historias como las del Método Mamá Canguro, la acción pone en perspectiva cómo detrás de cada cifra hay vidas que pueden transformarse, movilizando a la sociedad —y especialmente al sector privado— a actuar con compromiso y empatía en favor de los niños y niñas más vulnerables del país.

Madres y el Método Mamá CanguroJohnMcFarlane.com

Para el sector empresarial, la experiencia fue un llamado a la acción:



“Ser testigos de este impacto nos reafirma que cuando el sector privado se involucra, se generan cambios reales y sostenibles en la vida de las personas”, señaló René Grullón, presidente ejecutivo de Grupo Popular.

Asimismo, Felipe Pagés, CEO de la empresa Pages BBDO: “apoyar iniciativas como esta es invertir en el futuro del país, en su gente, en su desarrollo humano desde el inicio de la vida”.

De igual manera, conmovida y emocionada, Mercedes Ramos, presidenta del Consejo de directores del Grupo Ramos, agregó: “cada historia que vimos hoy nos recuerda que detrás de cada acción solidaria hay una vida que florece. Ese es el impacto que queremos seguir impulsando”.

Por otro lado, Jatnna Tavárez expresó con alegría: “no hay nada más poderoso que el amor de una madre sosteniendo a su hijo para darle vida. Este programa es una prueba de que la esperanza siempre encuentra un camino”.

Historias que marcan



Anyoli Sanabria expone resultados de la labor de UNICEF

Durante el recorrido, los visitantes conocieron a “Laura” (nombre retocado), sentada en una silla, sosteniendo con cuidado a su bebé prematuro sobre su pecho, practicando el método que ella llamó “Refugio de Vida”.

Aún débil tras el parto, tenía acomodada una faja de porteo o faja de sujeción canguro sobre ambos mientras el pequeño descansaba piel con piel, escuchando el latido constante de su madre.

Al principio, se veía a Laura con temor hasta de moverse, pero poco a poco se empezó a notar una sonrisa en su rostro al visualizar cómo su bebé se relajaba y su respiración se volvía más tranquila.

En ese silencio lleno de esperanza, comprendía que, incluso sentada y cansada, su cuerpo seguía siendo el mejor lugar para proteger y sanar a su hijo.

Espacio para la esperanza



La jornada se inició en las oficinas de UNICEF en República Dominicana, donde los miembros del Consejo Asesor Empresarial conocieron de cerca los avances, desafíos y oportunidades para continuar ampliando el alcance del programa.

Hoy, en cada sala donde un bebé descansa sobre el pecho de su madre o su padre, el país escribe una historia distinta: una donde la ciencia, el compromiso y el amor se unen para dar segundas oportunidades. Porque a veces, el gesto más simple —un abrazo— puede ser el comienzo de toda una vida.