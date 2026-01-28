Consagran el Santuario María de la Altagracia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Diócesis de San Pedro de Macorís y la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia de la Conferencia del Episcopado Dominicano, celebraron una solemne eucarístía de “Dedicación del Santuario María de La Altagracia” en la histórica comunidad de Hoyoncito, Hato Mayor del Rey.

La ceremonia fue presidida por S.E.R. monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, y concelebrada por S.E.R. monseñor José Dolores Grullón Estrella, obispo emérito y presidente de la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia, junto a sacerdotes de la región.

Mediante el acto de dedicación, el altar y el templo quedaron consagrados oficialmente para el culto divino y la oración.

El evento se realizó en el marco del Triduo Mariano, espacio de preparación espiritual donde la comunidad eclesial medita sobre los misterios de la Virgen María: su Maternidad Divina, Inmaculada Concepción, Perpetua Virginidad y Asunción. A través de misas, cantos y el rezo del Santo Rosario, los fieles católicos fortalecen su fe previo a la festividad nacional del 21 de enero.

La apertura del santuario tiene como objetivo fortalecer la ruta de la fe en la región Este del país, resaltando el valor histórico de Hoyoncito, lugar donde la tradición católica sitúa la entrega de la imagen original de la Virgen de la Altagracia hace más de cinco siglos, tanto la Iglesia como las autoridades locales apuestan por el desarrollo del turismo cultural y religioso.

La imagen, que simboliza a la Sagrada Familia y la Natividad de Jesús, convierte a el nuevo espacio de peregrinación en un motor de desarrollo económico para Hato Mayor del Rey, buscando con ello atraer a visitantes nacionales e internacionales, para elevar la tradición mariana y consolidar la identidad espiritual de la nación.

Fue diseñado por la arquitecta Elsa Cáceres, y forma parte integral del circuito Camino de la Altagracia, ruta que comprende el recorrido desde el Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros (Bayaguana), seguido del Templo María de la Altagracia (Hoyoncito, Hato Mayor del Rey), la Parroquia Santa Cruz (El Seibo), Iglesia de San Dionisio (Higüey) y la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia (Higüey).

Durante el acto se realizó un emotivo reconocimiento a Don Rafael (Tato) Bisonó y su esposa Doña Carmencita de Bisonó y su familia, quienes donaron generosamente la estructura del santuario en honor a la Virgen de La Altagracia.

Las obras Complementarias

Fueron posibles gracias a los fondos recaudados a través de diversas actividades realizadas en el marco del Centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Altagracia, la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia y la Asociación Damas de la Altagracia, las cuales fueron fundamentales en el proceso, contribuyendo con actividades, recursos financieros y humanos para hacer el templo una realidad e impulsar el turismo religioso en el Este.

comunidad de Hoyoncito

Está situada en la provincia de Hato Mayor del Rey, en la región Este de la República Dominicana, perteneciente a la Diócesis de San Pedro de Macorís.

Y, según la tradición católica, en este el lugar donde hace más de cinco siglos un anciano de barba blanca entregó la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia a un hacendado español que deseaba complacer la petición de su hija menor, conocida como la niña de Trejo, se le apareció la Virgen en sueños.

Según la leyenda, el anciano, desapareció la mañana siguiente misteriosamente.

Este lugar sagrado, testigo de la aparición mariana fue que dio origen a la devoción nacional más importante del país, el cual ahora cuenta con un santuario digno que perpetuará su memoria y fortalecerá la fe de generaciones presentes y futuras.