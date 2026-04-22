El Consulado Dominicano en Miami fortalece la inversión y la cultura en la diáspora

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Miami, Florida.– El Consulado General de la República Dominicana en Miami fortalece el desarrollo de la diáspora en Florida mediante la promoción de las raíces culturales, el turismo, las ventajas de la inversión extranjera, las facilidades aeroportuarias con que cuenta el país y la educación, entre otros sectores que contribuyen a la economía nacional.

Estas iniciativas son impulsadas por el licenciado Gilberto Minaya, quien se desempeña como cónsul general interino y mantiene una agenda activa en consonancia con el programa de gobierno.

Durante las últimas semanas, la misión consular ha desarrollado diversas actividades, entre ellas un encuentro de gobernanza municipal con una amplia delegación de regidores del país, representantes de distintas demarcaciones, quienes visitaron la sede consular.

En la actividad se destacó la relevancia del rol de estos servidores públicos en el ámbito municipal, como soporte fundamental de la democracia. Participaron regidores del Distrito Nacional y de varias provincias, pertenecientes a los partidos PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, encabezados por Elías Báez, presidente de la Asociación Nacional de Regidores de la República Dominicana. Como parte del encuentro, cada participante recibió un pin simbólico otorgado por el Consulado.

Minaya resaltó la importancia de esta visita para el fortalecimiento de la política democrática y sostuvo intercambios con los asistentes sobre la realidad de sus provincias. El encuentro se realizó en el Salón de las Provincias, con la participación del director del INDEX, Richard Montilla, así como de vicecónsules y personal consular.

Asimismo, el Consulado recibió una delegación de estudiantes del sistema público de educación dominicano, auspiciados por el Ministerio de Educación (MINERD), quienes participan anualmente en competencias de robótica en Miami. Los estudiantes, acompañados de sus docentes, presentaron sus habilidades tecnológicas y recibieron muestras de apoyo, así como un mensaje de motivación por parte de Minaya.

Turismo

En el ámbito turístico, considerado uno de los principales pilares de la economía dominicana, Minaya participó en el Road Show anual del Ministerio de Turismo en Miami, encabezado por el ministro David Collado, evento que reunió a más de 4,000 actores del sector.

De igual manera, participó junto a su equipo en el Seatrade Global, celebrado en Fort Lauderdale, donde se promueve la industria de cruceros, sector en crecimiento sostenido en la República Dominicana.

En otro orden, Minaya asistió como invitado especial a un evento del Ayuntamiento de Sevilla, España, y del Club Victoria, donde promovió las oportunidades y atractivos del país ante autoridades, incluyendo representantes del ámbito portuario. El encuentro se realizó en el hotel Indigo y contribuyó a fortalecer las relaciones bilaterales.

“Todos estos encuentros no solo nos fortalecen como nación, sino que constituyen un complemento idóneo para seguir promoviendo nuestras capacidades en materia de desarrollo económico. El turismo, como principal fuente de ingresos; la educación, como motor del desarrollo; y la gobernanza municipal, como eje de la democracia, son pilares fundamentales. Estas acciones también benefician directamente a nuestra diáspora”, expresó Minaya.