Cooperativa San José celebra misa al conmemorarse su 75 aniversario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un emotivo acto de fe y gratitud, la Cooperativa San José, “tu mano amiga” realizó una misa de acción de gracias en la histórica Catedral Primada de América, con motivo de la conmemoración de su 75 aniversario.

La ceremonia reunió a asociados, directivos, autoridades y miembros de la comunidad y personalidades del sector cooperativo, quienes se unieron para celebrar siete décadas y media de servicio, solidaridad y compromiso con el desarrollo social y económico.

Fundada hace 75 años como una obra de fe, servicio y solidaridad, la Cooperativa San José ha sido un pilar fundamental en la promoción del bienestar de sus asociados y en el impulso de iniciativas que fortalecen la cohesión y el progreso comunitario.

Durante la misa, se encomendó a Dios el futuro de la institución, renovando el compromiso de seguir trabajando con transparencia y responsabilidad social.

El presidente del Consejo de Administración de FENCOOP, Diego Peralta, participó en la ceremonia y destacó la relevancia de esta celebración:

“Este aniversario no solo nos invita a mirar hacia atrás con gratitud, sino también a proyectarnos hacia el futuro con esperanza y convicción. La Cooperativa San José es un ejemplo claro de que el modelo cooperativo, basado en la solidaridad y el trabajo conjunto, puede transformar vidas y contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Seguiremos impulsando este legado con dedicación y compromiso.”

Tras la misa, los asistentes compartieron un momento de confraternidad en el Museo de la Catedral, donde intercambiaron experiencias y fortalecieron los lazos que han mantenido viva a la Cooperativa durante tantos años.

La Cooperativa San José, extiende su agradecimiento a todos sus asociados, colaboradores y a la comunidad en general por el apoyo constante, y reafirma su compromiso de continuar siendo un motor de desarrollo social y económico en la República Dominicana.