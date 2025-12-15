Coopesa bendice su moderno local; directivos aseguran que tienen compromiso de visión e innovación

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO – La Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Salcedo (Coopesa) realizó la bendición de su moderno local, el que sus directivos aseguran es un hito que marca una nueva era de crecimiento y excelencia en el servicio para sus miles de socios.

De acuerdo al presidente del Concejo de administración, el joven empresario Breinlyn Santiago Hiciano, este moderno local es un espacio que ha sido diseñado bajo estándares de innovación para garantizar una experiencia de servicio más eficiente, cómoda y accesible.

La institución, subrayó Hiciano es la materialización de su visión de progreso y evolución dentro del sector cooperativo.

"Este logro es la prueba de la confianza de nuestros socios y la reafirmación de nuestro compromiso social. Con fe y dedicación, este moderno local nos permitirá seguir siendo la fuerza que impulsa el desarrollo de Salcedo", dijo.

De su lado, la licenciada Luisa Guzmán, Gerente General, añadió, que "Estamos listos para atender las demandas del futuro con innovación y tecnología, manteniendo siempre la calidez humana. Invitamos a la comunidad a ser parte de esta celebración", dijo.

En la ceremonia de bendición participaron diversas personalidades del mundo social y empresarial de la provincia Hermanas Mirabal y la región nordeste del país, así como autoridades, líderes comunitarios, socios y personalidades del sector cooperativo.