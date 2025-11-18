Coopunión llama a visitar Festival Cultural Hermanas Mirabal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Salcedo. La Gerente General de la Cooperativa la Unión, Licenciada Yudelka Jiménez, le hizo un llamado a los diferentes sectores nacionales, de manera especial a aquellos que trabajan por el fortalecimiento del arte y la cultura y demás manifestaciones folclóricas, para que a partir de este sábado se den cita al municipio de Villa Tapia y apoyen el Festival Cultural Hermanas Mirabal.

De acuerdo a la destacada líder empresarial, es este festival la mayor expresión cultural de toda República Dominicana, en donde desde ya se tiene un ambicioso programa que abarca desde presentaciones artísticas, exposiciones folclóricas y culturales, así como encuentros entre diversos sectores que de manera entusiasta trabajan por el fortalecimiento de las raíces culturales de los municipios Salcedo, Villa Tapia, Tenares, así como con sus Distritos Municipales, Blanco Arriba y Tenares, respectivamente.

Según dijo Yudelka, en esta oportunidad, el Festival Cultural Hermanas Mirabal – Villa Tapia 2025, evento artístico y cultural más representativo de la provincia y uno de los más relevantes de la región, estará dedicado a la República de Cuba, y a la provincia María Trinidad Sánchez.

Afiche promocional del Festival Cultural Hermanas Mirabal 2025Fuente externa

Dijo que se han escogido tanto a Cuba como a la citada provincia nordestana, como un gesto de reconocimiento a sus riquezas culturales, así como por los importantes activos que para la humanidad les han legado tanto el país invitado como el pueblo de María Trinidad Sánchez.

En ese sentido, la Gerente de Coopunión fue enfática al resaltar, que el magno evento se llevará a cabo en el municipio de Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, desde el 21 al 25 de noviembre de 2025, en donde varios equipos trabajan de manera organizada para que el montaje del mismo sea del agrado de todos los que desde diversas partes de la República Dominicana y de países vecinos se den cita a la provincia Hermanas Mirabal.

“Como entidad que además de dedicarnos a nuestras responsabilidades muy propias del cooperativismo, estamos apoyando en todas sus manifestaciones al Festival Cultural, un evento que nos enorgullece y nos coloca en cada una de sus ediciones, en el lugar que como provincia nos corresponde, como amante al desarrollo del arte y la cultura”, dijo Yudelka Jiménez.