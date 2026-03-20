Coopunión reconoce a ocho mujeres meritorias de la provincia Hermanas Mirabal

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO. - Al celebrarse durante todo el trayecto del mes de marzo en honor a la mujer dominicana, la Cooperativa la Unión reconoció a 8 mujeres de diferentes demarcaciones de las provincias María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal y en un acto llevado a cabo en el “Salón de Eventos y Exposiciones, Ingeniero Víctor Camilo”.

La actividad fue encabezada por la presidenta del Consejo de Administración Ramona Gil y la Gerente General de dicha entidad, Yudelka Jiménez, quienes expresaron su gratitud por la presencia en dicho acto de un gran número de personalidades que de manera directa e indirecta inciden en el desarrollo integral de esta provincia y la región nordeste del país.

Ramona Gil expresó que desde los diferentes consejos se trabaja día a día por el bienestar colectivo de la sociedad dominicana, y en ese sentido dijo, que cada una de las personalidades que forman parte de la directiva de Coopunión, tienen una amplia visión del papel que para el desarrollo y fortalecimiento de los diferentes sectores juega la mujer dominicana, en donde las pertenecientes a Salcedo, Villa Tapia y Tenares, así como las de los Distritos Municipales Jamao y Blanco Arriba y la provincia María Trinidad Sánchez no se quedan atrás.

De su lado la Gerente Yudelka Jiménez fue enfática en señalar, que el sector cooperativo reafirma que la equidad no es solo un objetivo, sino el cimiento de la identidad, por lo que desde Coopunión celebran la fuerza de las mujeres que, a través de la economía social, transforman sus comunidades.

“El cooperativismo ofrece una respuesta real a las brechas de género: donde el mercado excluye, la cooperativa incluye. Aquí, la ayuda mutua y la democracia interna permiten que las mujeres no solo sean beneficiarias, sino líderes con voz y voto. Hoy reconocemos a las socias, directivas y colaboradoras que, con su esfuerzo, demuestran que la justicia económica es posible cuando trabajamos en conjunto”, dijo.

Las damas reconocidas fueron, Aura Elena Rosario (Salcedo en Progreso), Hilda Ysabel Díaz Frías (Solidaridad), Verónica Alemany Disla (Cabrera), María Ramona Amarante López (Tenares), Australia del Carmen Rodríguez Reyes (El Jobo), Esperanza Caridad Rufino Amezquita (Nuevo Renacer), María Magdalena Capellán (COOPUNION) y Luz Ramona Acosta Tavera (COOPUNION).