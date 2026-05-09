Una corbata y un crucifijo, símbolos de vida y fe en el recordatorio de Carlos Batista Matos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El impreso llevaba la inscripción “Descansa en paz. Vuela alto”, junto a su nombre completo y las fechas de nacimiento y fallecimiento (30 de diciembre de 1950 – 13 de abril de 2026).

Este gesto fue recibido con gran emotividad, pues la corbata representaba uno de los rasgos más distintivos de Carlos, recordado por su porte distinguido y su gusto por este accesorio que lo acompañó en vida.

Carlos Batista

Durante la misa en honor a Carlos Batista Matos, celebrada el 25 de abril en la Parroquia San Judas Tadeo, se entregó un recordatorio que conmovió profundamente a los presentes. El diseño, sobrio y elegante, incluyó una pequeña corbata acompañada de un crucifijo dorado, símbolos que evocan tanto su fe como su estilo personal.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y allegados, quienes destacaron la figura de Carlos Batista Matos como un hombre de carácter afable y presencia elegante. El recordatorio entregado en la misa se convirtió en un símbolo de su legado personal, un detalle que permanecerá en la memoria de quienes compartieron con él momentos significativos.