Cuatro jóvenes, tres emprendimientos

A propósito de que mañana sábado 31 se celebra en el país el Día Nacional de la Juventud, declarado con la Ley 20-93 del 5 de diciembre de ese año, coincidiendo con el Día de San Juan Bosco, Vivir contactó a tres jóvenes ejemplos de que no siempre se tiene todo al alcance de las manos, y que para avanzar en la vida y lograr los sueños hay que arriesgarse.

Nos referimos a la joven santiaguera Jennifer Mera, diseñadora de interiores, quien en la actualidad tiene 28 años, pero desde los 14 se dedicaba a hacer postres de la mano de su madre, hoy fallecida, creó ‘Cookie on To’, negocio de galletas decoradas, las que hace con diferentes diseños tanto personalizados como con motivos especiales. Su espacio está localizado en la calle Juan Bautista Almonte #9, Villa Olga, en Santiago. Según nos dice Jennifer, hacía galletas desde que era estudiante en la universidad, pero al graduarse decidió no ejercer la carrera y dedicarse de lleno a lo que llama convertir su pasión en su trabajo, lo que le hace que “todos los días sean divertidos, y que tu trabajo no pese tanto”.

Conversamos también con Oscar Herrera, 28 años de edad, técnico en mantenimiento eléctrico, quien inició hace cuatro años su propio negocio con ‘El Garaje del Chicharrón’ en Yaguate San Cristóbal, a 40 minutos de Santo Domingo, pero igual abrió una sucursal en la avenida Albert Thomas en el Distrito Nacional.

Este joven afirma que no se arrepiente de haberse atrevido a emprender, ya que hoy día su negocio que inició en su pueblo natal, se ha extendido a la Capital y es muy demandado por su calidad y sabor.

Rosa Arencibia y Paúl Rizik, de 24 años ambos, creadores de contenido, marketing, e influencers, desde hace un año son las caras detrás de la tratoría Pizzorno, establecimiento que, según indican, reabrió sus puertas en septiembre de 2025.

Este negocio se encuentra en la calle Licenciado Malaquías Gil, esquina José Amado Soler, en el ensanche Serrallés, en el corazón del Distrito Nacional.

Los 4 jóvenes coinciden en que emprender siempre va a general miedo, temor, dudas, pero la diferencia es que el que lo intenta tiene mayores oportunidades de alcanzar el éxito.