Cuerpo de Bomberos inicia camino hacia movilidad eléctrica para fortalecer capacidad de respuesta

El Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana comienza la transformación paulatina de su flota hacia la movilidad cero emisiones, sustituyendo motores de gasolina por unidades eléctricas, como parte de su fortalecimiento en la capacidad de respuesta a la ciudadanía.

Este avance se materializó con la entrega de dos motores eléctricos a la estación de Bomberos del municipio San Antonio de Guerra, iniciativa que permitirá al organismo optimizar los tiempos de respuesta, reducir los costos operativos y minimizar el impacto ambiental, contribuyendo de manera directa a una gestión eficiente y sostenible.

El acto contó con la presencia de Windy Oviedo, encargado de Fiscalización del Ministerio de Interior y Policía; el coronel César Balbi, coordinador nacional de la Dirección de Bomberos, en representación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el alcalde del municipio San Antonio de Guerra, César Rojas; el intendente de la estación de Bomberos de Guerra, coronel Ramón Eusebio; y el presidente de Celeste Motors, Edwin Martínez, empresa que impulsa soluciones de movilidad eléctrica en el país.

Durante la actividad, las autoridades destacaron que la incorporación de motores eléctricos al patrullaje cotidiano permite una mayor agilidad en zonas urbanas, una reducción significativa de gases contaminantes y de ruido, así como menores costos operativos y de mantenimiento, factores que contribuyen a optimizar la labor preventiva y de respuesta de las estaciones de bomberos.

Con esta transición, el organismo reafirma su rol no solo como garante de la seguridad ciudadana, sino también como actor clave en la promoción de un modelo de desarrollo más limpio, resiliente y alineado con los desafíos globales del cambio climático.