La cultura y gastronomía de Corea se toman el Museo del Hombre Dominicano en su tercer festival

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La tercera versión del Festival Coreano abrirá sus puertas mañana sábado a partir de las 10 de la mañana en la explanada del Museo del Hombre Dominicano, en la Plaza de la Cultura, donde los visitantes podrán disfrutar y compartir en un ambiente que les ofrecerá lo mejor de la cultura, la gastronomía y las artes coreanas.

Organizado por la Asociación de Coreanos en la República Dominicana y el Grupo ESD, el festival es el espacio ideal para disfrutar de los platos típicos coreanos, así como también comprar cosméticos, accesorios y productos diversos que se venden en las tiendas coreanas radicadas en el país.

Anuncian Festival Coreano mañana sábado

Tras explicar que habrá carpas donde estarán ubicados los representantes de los restaurantes y las tiendas, así como amas de casa que venderán su comida allí, el presidente de la asociación, Semi Choi, señaló que también ofrecerán juegos y vestuarios tradicionales para garantizar el entretenimiento de toda la familia.

Anuncian Festival Coreano mañana sábado

Entre las atracciones más importantes, indicó Min Choi, figura el show de K-pop en el que se presentarán los grupos Harmonix, Kmove, Uvenom Dance Crew, Wabside y Onyx Dance Crew. Posteriormente, se presentará Taehun, un artista que estuvo en el festival del año pasado con el grupo Tan, al que pertenecía. Las puertas para el concierto se abrirán a partir de las 6:00 de la tarde.

Al hablar del porqué de este festival, Choi afirma que cuando uno comparte lo que tiene lo multiplica. Por ello, quieren compartir la cultura coreana con el pueblo dominicano y, además, agradecer la manera en que esta tierra ha recibido a los inmigrantes coreanos, cuyos hijos han nacido aquí.

Choi resalta que este festival también es una expresión de agradecimiento a la República Dominicana, que envió US$100,000 a Corea del Sur en la década de 1950 para que los jóvenes pudieran educarse y alimentarse después de la guerra con Corea del Norte. Ese gesto no quedó en el olvido, afirma, y recuerda que hoy en día Corea está aportando para que los jóvenes y niños dominicanos puedan tener mejores oportunidades de crecimiento a través de programas y fondos de financiamiento en educación e infraestructura.

La cultura y gastronomía de Corea se toman el Museo del Hombre Dominicano en su tercer festival

La idea de compartir con otros lo que se tiene, indica Choi, es la filosofía que ha servido como uno de los motores del crecimiento económico de Corea, un país que ha logrado desarrollarse sin necesidad de invadir a otros países.

Por eso el Festival Coreano llega para que los dominicanos tengan la experiencia de probar otro sabor y conocer cosas nuevas, mucho más allá del Caribe, América Latina o Estados Unidos. “Es bueno tener diferentes experiencias”, finaliza Choi.