Cyber Monday 2025: cómo aprovechar ofertas seguras y evitar estafas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Después de una semana marcada por los descuentos del Black Friday, llegó el Cyber Monday (ciberlunes), otra oportunidad para quienes aún no han aprovechado las ofertas y promociones de la temporada.

El Cyber Monday se celebra tras el fin de semana posterior a Acción de Gracias en Estados Unidos y se ha convertido en un día clave para que comercios de todo el mundo impulsen el inicio de las compras navideñas con rebajas especiales.

Sin embargo, junto con las ofertas también aumentan los riesgos de estafas digitales. Por ello, compartimos varias recomendaciones para evitar caer en engaños y aprovechar las promociones de manera segura.

Ojo con esto

Phishing

Una de las tácticas más comunes en esta época es el phishing, en el que ciberdelincuentes se hacen pasar por comercios legítimos y envían supuestos descuentos irresistibles para atraer a los usuarios.

Robo de información financiera

Otra amenaza crítica es el robo de datos sensibles, incluyendo números de tarjetas de crédito y contraseñas.

Presión psicológica

Los delincuentes suelen crear un sentido de urgencia al indicar que una oferta está por expirar, empujando a los consumidores a tomar decisiones rápidas y menos cautelosas.

Falsos sitios web

Cuidado con los falsos sitios webFuente externa

También es común la creación de páginas falsas que imitan portales de compras reconocidos para engañar a los usuarios.

Recomendaciones para protegerse

El especialista Felipe Ruiz, vicepresidente de Seguridad de la Información de Liberty Latin America, ofrece varias medidas clave:

Verifique el sitio web antes de comprar.

Revise siempre la autenticidad de la URL, los certificados de seguridad y el protocolo HTTPS. Lo ideal es escribir manualmente la dirección del portal en el navegador en lugar de acceder desde enlaces o buscadores.

Use contraseñas seguras y active la autenticación de dos factores.

“Las contraseñas fuertes, combinadas con la autenticación de dos pasos, añaden una capa de seguridad adicional que puede marcar la diferencia”, señaló el experto.

Mantenga los sistemas actualizados.

Las empresas deben realizar revisiones de seguridad periódicas para evitar brechas. La educación digital es clave tanto para empleados como para consumidores.

Descargue aplicaciones solo desde tiendas oficiales.

Descargue aplicaciones solo desde tiendas oficiales

En dispositivos móviles, procure instalar apps de Google Play Store o Apple App Store y revise los comentarios de otros usuarios.

Prefiera comprar desde aplicaciones oficiales de comercios reconocidos.

Revise sus cuentas bancarias.

Supervise sus movimientos antes, durante y después del Cyber Monday. Active las notificaciones mediante SMS o app del banco para detectar transacciones no autorizadas de inmediato y poder actuar rápido.