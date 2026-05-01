DA imparte charla sobre el valor de la integridad a estudiantes Loyola

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El Departamento Aeroportuario (DA) impartió este viernes, a través de su Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), la charla: “La Integridad Comienza Hoy”, dirigida a estudiantes de cuarto y quinto grados de básica del Instituto Politécnico Loyola, en la provincia San Cristóbal.

La iniciativa se realizó luego de que la institución fuera seleccionada por la Dirección de Ética, Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (DIGEIG), para impartir la actividad formativa en coordinación con el Ministerio de Educación (Minerd), como parte del cierre de la Semana de la Ética.

“El principio ético y el comportamiento comienza desde niños. Cuando los niños son formados en valores, en el respeto y la integridad, estamos formando hombres de bien. Como Comisión de Integridad, el DA y la DIGEIG han estado trabajando para formar a esos niños en valores”, expresó Melvin Ucera, coordinador ejecutivo de la Comisión de Integridad del DA.

Fácil y participativa

La charla, que contó con la participación de más de cincuenta niños de 8 años en adelante, fue integrada de una serie de dinámicas explicativas y participativas sobre la integridad como valor fundamental del ser humano, y la importancia de mantener la coherencia entre lo que “piensas, dices y haces”.

¡Piensa, siento y acciono! fue unos de los principios repetidos a los estudiantes por Melvin Uceta, expositor principal, acompañado de otro bíblico que calificó como la regla de oro, consistente en “no hacerles a los demás, lo que no te gustan que te hagan a ti”.

“Cuando hablamos de integridad, esto tiene un impacto en otras cosas. Y eso tiene que ver con lo que pensamos, pero también con lo que hacemos”, expuso tras reiterar que las cosas que se hacen en la realidad van muy relacionadas con lo que se piensa.

Al finalizar la charla, los integrantes de la Comisión Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo otorgaron un diploma de participación a cada participante, a quienes motivaron, además, a conservar durante su vida todo lo aprendido sobre el valor de la integridad.