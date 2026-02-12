Dave & Buster’s llega a RD: nuevo estándar del entretenimiento

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

Marcando un nuevo estándar en el entretenimiento, llega a República Dominicana “Dave & Buster’s”, un espacio para los amantes de los juegos interactivos y bowling.

En el cuarto nivel de BlueMall, la marca abrió su primera sede en Santo Domingo, ofreciendo una experiencia única que combina gastronomía, más de 98 juegos, restaurante, bar deportivo y espacios para eventos corporativos.

Esta apertura fue posible gracias a la alianza estratégica con Grupo Pais, bajo la dirección de Juan Carlos Pais, CEO del grupo, consolidando su presencia en la región.

“El compromiso de Dave & Buster’s con una oferta gastronómica de clase mundial conecta perfectamente con la demanda local de experiencias inolvidables”, expresó Juan Carlos Pais.

A la inauguración asistieron amigos, invitados, clientes y relacionados.