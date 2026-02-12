Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Dave & Buster’s llega a RD: nuevo estándar del entretenimiento

La compañía continúa su expansión con 33 nuevas ubicaciones en desarrollo fuera de EE.. UU. incluyendo dos en RD

Gissel Taveras
Gissel Taveras

Marcando un nuevo estándar en el entretenimiento, llega a República Dominicana “Dave & Buster’s”, un espacio para los amantes de los juegos interactivos y bowling.

En el cuarto nivel de BlueMall, la marca abrió su primera sede en Santo Domingo, ofreciendo una experiencia única que combina gastronomía, más de 98 juegos, restaurante, bar deportivo y espacios para eventos corporativos.

Esta apertura fue posible gracias a la alianza estratégica con Grupo Pais, bajo la dirección de Juan Carlos Pais, CEO del grupo, consolidando su presencia en la región.

“El compromiso de Dave & Buster’s con una oferta gastronómica de clase mundial conecta perfectamente con la demanda local de experiencias inolvidables”, expresó Juan Carlos Pais.

A la inauguración asistieron amigos, invitados, clientes y relacionados.

Periodista y maestra, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con más de 10 años de experiencia en periodismo social.
