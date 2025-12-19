¿Qué debe hacer un cristiano en esta Navidad?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El obispo Jesús Castro Marte exhortó a los cristianos a ir más allá de los bullicios, las fiestas y el consumismo, y a asumir este tiempo como una etapa propicia para la oración, la reflexión y el fortalecimiento de la fe.

“Jesús, vino a la tierra a enseñarnos con sus acciones humanas un conjunto de virtudes que debemos practicar para hacer más agradable y soportable la vida en sociedad; es por ello, que debemos centralizar nuestros pensamientos y acciones en la familia, en la medida en que fortalezcamos nuestras virtudes familiares, ellas se reflejarán en cada uno de sus integrantes; y por vía de consecuencia en la sociedad a la que todos pertenecemos”, dijo.

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, con sede en Higüey, subrayó que Navidad es tiempo de “amar al prójimo como a ti mismo”, de brindar ayuda sin esperar recompensa, de tratar de crear un clima de igualdad y justicia que nos obligue a pensar que “todos somos hijos De Dios”.

Obispo Jesús Castro MarteFoto cedida al periódico HOY

“Hermanos nuestras firmes convicciones religiosas tienen que traducirse en acciones concretas que se traduzcan en mejorar la vida de los que menos tienen y necesitan de los que algo tenemos…”no podemos seguir con “con poco para muchos, y demasiado para pocos”, afirmó del líder religioso.

Asimismo, afirmó el prelado que La Navidad nos permitan reencontrarnos con los valores éticos que genera el nacimiento de Jesús, y luchemos por construir una sociedad más humana.

El verdadero significado de la Navidad

Pesebre que muestra el nacimiento de JesúsCrédito: Pixabay.

Castro Marte explicó que la Navidad significa para el cristiano la encarnación del Hijo de Dios. Dios se humaniza en la persona de Cristo menos en el pecado, para tener cercanía con la humanidad. Es una época muy especial saturada de razones subliminales… es recordar el nacimiento del hijo de Dios… Jesús.

“Ese hecho trascendental que marcó un “un antes y un después” en la humanidad, está saturado de espiritualidad, con un claro mensaje de humanismo que nos obliga a pensar más allá de nosotros mismos”, concluyó.