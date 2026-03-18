Deben prestar atención al linfedema

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A propósito de que el pasado 6 de este mes se conmemoró el Día Internacional del Linfedema, especialistas médicos sugieren prestar atención a esta condición de salud que agrava las condiciones de los pacientes con cáncer que están en tratamiento.

El doctor Ramón Ulerio, oncólogo clínico, explicó que el linfedema se define como una hinchazón crónica que ocurre cuando el drenaje normal de la linfa queda dañado u obstruido por el propio tumor o con más frecuencia por los tratamientos oncológicos.

Indica el especialista, que tras producirse una cirugía donde se extirpan los ganglios linfáticos, o por la radioterapia, viene la acumulación de líquido linfático con gran cantidad de proteínas, llevando a un aumento de volumen, sensación de pesadez y cambios en la piel, con frecuencia en los brazos, piernas, tórax, cuello, abdomen...