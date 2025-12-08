Lo que deben saber los solicitantes de visa sobre presentar documentos civiles dominicanos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana informó este lunes que desde el 1 de julio de 2025, el país caribeño unificó sus documentos civiles (actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción y de reconocimiento) en un solo formato estandarizado.

Con esta actualización se elimina las categorías anteriores de “Extracto” e “Inextensa”.

“Si usted está solicitando una visa de inmigrante o visa K tome en cuenta que los documentos civiles emitidos antes del 1 de julio de 2025 deben presentarse en formato “Inextensa”, ya que contienen información detallada necesaria”, explicaron.

Dieron a conocer además que los documentos emitidos después de esa fecha en el nuevo formato son válidos y no requieren legalización para fines de visa.

“Todos los solicitantes de visa de inmigrante deben llevar los documentos originales a su entrevista”, añadieron.

Aseguraron que no presentarlos puede causar reprogramación y retrasos en su proceso. Planifique con anticipación para evitar contratiempos.