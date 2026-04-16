Declarar impuestos en EE.UU.: ¿cómo solicitar una prórroga paso a paso?

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Este miércoles venció el plazo para declarar impuestos en Estados Unidos. Si dejó pasar el último día para presentar su declaración, no entre en pánico: aún puede solicitar una prórroga que le permitirá extender el proceso hasta el 15 de octubre.

A continuación, le explicamos cómo gestionar la prórroga y algunos consejos clave a tener en cuenta.

¿Cómo solicito una prórroga?

Si se acabó el tiempo para presentar la declaración, puede usted solicitar una prórroga para disponer de más tiempo usando el software de impuestos preferido, con la herramienta Free File del IRS o por correo.

Sin embargo, es importante recordar que la prórroga es solo para presentar la declaración, no para pagar los impuestos adeudados. Si debe dinero, debe pagar un monto estimado antes de la fecha para evitar multas e intereses. Si espera recibir un reembolso, de todos modos recibirá su dinero cuando presente sus impuestos.

El plazo para solicitar una prórroga es el miércoles, lo que le dará hasta el 15 de octubre para presentar la declaración.

El IRS señala que algunos contribuyentes —incluidos miembros de las fuerzas armadas y personas que viven y trabajan fuera de Estados Unidos— reciben una prórroga automática de dos meses para presentar la declaración hasta el 15 de junio. Pero, de nuevo, la mayoría de los pagos siguen venciendo el 15 de abril.

¿Qué necesito para presentar mi declaración de impuestos?

Por lo general, toda persona que presenta impuestos necesita tener a mano lo siguiente

— tu número de Seguro Social

— formularios W-2, si estás empleado

— formularios 1099-G, si estás desempleado

— formularios 1099, si trabajas por cuenta propia

— registros de ahorros e inversiones

— una idea de las deducciones a las que podrías tener derecho, como gastos educativos, facturas médicas o donaciones benéficas.

— una idea de los créditos fiscales pertinentes, como el crédito tributario por hijos o un crédito por aportaciones al ahorro para la jubilación.

Para encontrar una lista de documentos más detallada, visita el sitio web del Servicio Interno de Impuestos (IRS).

Los profesionales de impuestos recomiendan reunir todos los documentos en un solo lugar antes de comenzar la declaración — así como tener documentos del año anterior, si su situación financiera ha cambiado drásticamente. Los expertos también sugieren crear un número de protección de identidad con el IRS para protegerte contra el robo de identidad. Una vez creado el número, el IRS lo exigirá para presentar tu declaración de impuestos.

¿Cómo puedo evitar errores al presentar mis impuestos?

Muchas personas temen meterse en problemas con el IRS si cometen un error. Para evitar equivocaciones comunes:

— Verifique dos veces su nombre en su tarjeta del Seguro Social.

Conviene asegurar de que el nombre en la declaración coincida con el que aparece en la tarjeta del Seguro Social. Algunas personas pueden haber adoptado un nuevo apellido tras casarse, por ejemplo, pero si eso aún no se ha actualizado con la Administración del Seguro Social, el IRS indica que tendrá que usar el nombre anterior para evitar demoras.

Y si recibe un W-2 de un empleador con un nombre que ya no coincide con su tarjeta del Seguro Social, el IRS dice que debe comunicarse con su empleador para corregirlo.

— Busque las declaraciones fiscales si optaste por no recibir correo en papel.

Aunque muchos documentos fiscales importantes todavía se envían en papel, cada vez más personas están optando por dejar de recibir correo tradicional. Si no lo ves en tu buzón, revisa tus cuentas en línea.

“Que no hayas recibido nada por correo no significa que no exista por ahí un documento informativo del que debas estar al tanto y que debas declarar en consecuencia”, explicó Tom O’Saben, director de contenido fiscal y relaciones gubernamentales de la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos.

— Declara todos tus ingresos.

Si tuvo usted más de un empleo en 2025, necesita los formularios W-2 de cada uno.

¿Qué recursos están disponibles?

Para quienes ganaron 89.000 dólares o menos el año pasado, IRS Free File ofrece preparación guiada gratuita de impuestos que hace los cálculos. Y si tiene preguntas mientras trabaja en sus formularios, el IRS también ofrece una herramienta interactiva de asistente tributario.

Además de TurboTax y H&R Block, los contribuyentes también pueden contratar a profesionales con licencia, como contadores públicos certificados. El IRS ofrece un directorio de preparadores de impuestos en todo Estados Unidos.

El IRS también financia dos tipos de programas que ofrecen ayuda gratuita con los impuestos: Volunteer Income Tax Assistance (VITA) y el programa Tax Counseling for the Elderly (TCE). Las personas que ganan 69.000 dólares o menos al año, quienes tienen una discapacidad y quienes hablan inglés de manera limitada califican para el programa VITA. Quienes tienen 60 años o más califican para el programa TCE. El IRS cuenta con un sitio para localizar organizaciones que organizan clínicas de VITA y TCE.

Si tiene usted un problema tributario, también hay clínicas en todo el país que pueden ayudarle a resolver estos asuntos. Por lo general, estas clínicas fiscales también ofrecen servicios en otros idiomas como español, chino y vietnamita.