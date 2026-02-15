Defensor del Pueblo impulsa innovación con Hackatón por los Derechos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el objetivo de promover el empoderamiento de la juventud a través de soluciones innovadoras que fortalezcan el respeto, el ejercicio y la promoción de los derechos fundamentales en la República Dominicana, el Defensor del Pueblo anunció la primera edición del concurso "Hackatón por los Derechos".

En ese sentido, destacó que las inscripciones para el Hackatón inician a partir de hoy hasta la primera semana de marzo, y los equipos que resulten finalistas estarán durante los días 17 y 18 de abril de 2026, en un evento con equipos multidisciplinarios, tecnología e innovación, pensamiento crítico y creativo, liderazgo juvenil y compromiso cívico.

Asimismo, destacó que, en la jornada nacional de 48 horas, estudiantes de secundaria y universidades trabajarán juntos para desarrollar ideas que ayuden a solucionar problemáticas vinculadas a los derechos humanos.

“Tenemos la misión de defender, promover y proteger los derechos fundamentales de la población; por ello, empoderando a nuestros jóvenes fortalecemos la cultura democrática basada en la participación, la justicia y la dignidad humana”, expresó Ulloa.

El servidor público precisó que la competencia forma parte de las acciones institucionales orientadas a acercar las nuevas generaciones a la defensa activa de los derechos humanos, impulsando soluciones que impacten positivamente a la sociedad.

“Este hackatón no es solo una actividad, es una plataforma de transformación. La juventud dominicana puede pensar críticamente, liderar con propósito y convertir ideas en soluciones reales. Además, fortalece el vínculo entre el Defensor del Pueblo y los jóvenes, promoviendo una relación cercana y participativa. Aquí no solo se les escucha, se construye junto a ellos”, agregó.

El concurso está dirigido a jóvenes estudiantes entre 16 y 25 años; y la inscripción es totalmente gratuita y abierta a la ciudadanía a través de la página web oficial defensordelpueblo.gob.do/hackaton-por-los-derechos/

.

Premios e incentivos

El equipo ganador del primer lugar recibirá RD$300,000 peso; mientras que el segundo, RD$150,000; en tanto que el tercero será premiado con una laptop y un año de internet gratuito. Además, todos los equipos recibirán un certificado de participación en reconocimiento a su compromiso y aporte en la creación de soluciones innovadoras en favor de los derechos humanos.

Sobre el Hackatón por los Derechos

Es una jornada colaborativa de 48 horas en la que equipos multidisciplinarios desarrollan soluciones innovadoras a desafíos sociales reales, utilizando tecnología, diseño y creatividad. Su propósito es promover la ciudadanía activa, el pensamiento crítico y el liderazgo juvenil, mediante la creación conjunta de herramientas que contribuyan a garantizar derechos fundamentales y generar transformación comunitaria. Está dirigido a jóvenes estudiantes entre 16 y 25 años.