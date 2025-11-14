Demp Innovations destaca en GAT Expo Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa Demp Innovations participa en la feria GAT Expo Santo Domingo 2025, destacándose como creadores de software de juegos virtuales para puntos de ventas y online, cuenta con un equipo de consultores y desarrolladores que acumulan más de 23 años de experiencia en el mercado de apuestas y juegos de azar virtuales.

Demp Innovations se posiciona como la primera empresa dominicana del sector de juegos de azar en alcanzar estándares internacionales de calidad, transparencia y seguridad, marcando un antes y un después en la industria local y regional.

Entre sus productos más reconocidos se destacan Virtual Horses, Virtual Dogs, Virtual Dogs 8, Virtual Cockfighting y Virtual Storm Roulette, desarrollos que combinan tecnología avanzada, realismo gráfico y experiencias de entretenimiento digital de alto nivel, adaptadas al mercado global.

Durante su participación en GAT Expo Santo Domingo 2025, la marca presentó sus más recientes innovaciones tecnológicas, atrayendo la atención de visitantes, inversionistas y operadores internacionales que destacaron el potencial de la República Dominicana como nuevo polo de desarrollo en la industria del juego. Su presencia en el evento reafirma el liderazgo local en materia de tecnología aplicada al entretenimiento digital.

"Nuestra operación integra tecnología de vanguardia, procesos certificados y un profundo conocimiento del mercado local, lo que permite ofrecer soluciones confiables, escalables y adaptadas a las necesidades de nuestros aliados".

“En Demp Innovations apostamos por el talento dominicano y por demostrar que desde nuestro país se puede crear tecnología de clase mundial. Nuestro compromiso es seguir impulsando la innovación en la industria del juego con responsabilidad, transparencia y visión global”, expresó Eury De La Rosa, CEO de Demp Innovations.

El crecimiento y la confianza en Demp Innovations se reflejan en las alianzas estratégicas con importantes empresas del sector como Castro Sport, Súper Games, Consorcio de Bancas HS, Juancito Sport y Sport Mixx, que ya integran sus soluciones tecnológicas para fortalecer sus operaciones y ofrecer experiencias de juego más seguras, dinámicas y modernas.

La empresa no solo desarrolla tecnología; inspira una nueva generación de profesionales dominicanos a soñar en grande y a creer en el poder del conocimiento local para transformar industrias globales. Su compromiso con la innovación, la transparencia y el crecimiento sostenible consolida a Demp Innovations como una marca que no solo compite, sino que lidera con propósito y visión.