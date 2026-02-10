Dermatológico celebra su 60 aniversario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” (IDCP) conmemora su 60 aniversario con actividades institucionales que celebran su historia, reconocen la entrega de sus colaboradores y proyectan su misión hacia los retos del futuro de la salud dermatológica en la República Dominicana.

La jornada conmemorativa inició con una ofrenda floral ante el busto del Dr. Huberto Bogaert Díaz, fundador del Instituto y pionero de la dermatología dominicana. Este acto simbólico dio apertura a un día de reflexión y reconocimiento sobre una trayectoria marcada por la vocación de servicio. Se resalta que actualmente su red cuenta con 841 colaboradores, incluyendo 170 médicos especializados y comprometidos.