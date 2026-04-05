Se desarrolla “Semana Santa en Sobriedad 2026” de Hogar Crea

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Hogar Crea Dominicano, a través de su filial Alma Rosa, realizó la jornada “Semana Santa en Sobriedad 2026”, un encuentro recreativo y terapéutico que reunió a más de 200 residentes en proceso de rehabilitación, con la participación de diversas delegaciones provenientes de hogares de la capital y zonas aledañas.

La actividad contó con la presencia del director y fundador de la institución, Julio Manuel Díaz Capellán, quien reafirmó el compromiso de Hogar Crea Dominicano con la prevención, el tratamiento y la reinserción social de las personas afectadas por las adicciones.

"La actividad se desarrolló en un ambiente de integración, armonía y disciplina, promoviendo la sana convivencia como parte esencial del proceso de recuperación", manifestó Díaz Capellán.

Imágenes del evento

La institución dio a conocer que este tipo de espacios fortalece valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad, contribuyendo significativamente al bienestar emocional y social de los participantes.

Durante la jornada, las delegaciones disfrutaron de actividades deportivas y recreativas, incluyendo baloncesto, dominó y ajedrez, las cuales fomentan el trabajo en equipo, la recreación positiva y el uso adecuado del tiempo libre, elementos fundamentales dentro del modelo terapéutico de la institución.

Imágenes del evento

Representantes de Hogar Crea destacaron que estas iniciativas cobran especial relevancia durante la Semana Santa, un período donde aumentan los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias.

La jornada forma parte del programa nacional de actividades que desarrolla Hogar Crea en el marco de su 51 aniversario, consolidando su misión de transformar vidas y promover una cultura de sobriedad en la sociedad dominicana.