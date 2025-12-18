Encuentran huellas de dinosaurios que datan de hace 210 millones de años

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Roma, 18 dic (EFE).- En el Parque Nacional de Stelvio, en los Dolomitas italianos, se ha descubierto lo que todos llaman ya el “valle de los dinosaurios”: miles de huellas fósiles estampadas en las paredes verticales inaccesibles de la montaña por los llamados 'prosaurópodos', dinosaurios herbívoros de cuello largo que poblaron estas zonas hace 210 millones de años, en el Triásico Tardío.

Al descubrimiento se llegó de una manera casual cuando el fotógrafo de naturaleza Elio Della Ferrara, mientras estaba tomando fotos de ciervos y buitres, descubrió una pared vertical llena de huellas, algunas de ellas de 40 centímetros de diámetro y con claras huellas de dedos y garras dejadas por grandes animales del pasado.

Al darse cuenta de la peculiaridad de las huellas, el fotógrafo contactó con el paleontólogo Cristiano Dal Sasso del Museo de Historia Natural de Milán, quien inmediatamente puso en marcha una investigación.

"Este es uno de los yacimientos de huellas fósiles del Triásico más importantes del mundo", según dijo a EFE Dal Sasso y según consta en los análisis realizados por el Museo de Historia Natural de Milán, en colaboración con el MUSE de Trento y el Departamento de Ciencias de la Tierra 'Ardito Desio' de la Universidad de Milán.

El informe fue encargado por la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de las provincias de Como, Lecco, Sondrio y Varese y de acuerdo con el Parque Nacional del Stelvio.

Por el momento solo se ha procedido a anunciar el descubrimiento, pero próximamente se publicarán estudios científicos detallados para profundizar en la importancia del extraordinario hallazgo.

"Este es un descubrimiento excepcional porque hay miles de huellas, no solo unas pocas, y esto se debe a tres factores fundamentales: primero, la altísima densidad de huellas, es decir, hay hasta 4-6 huellas por metro cuadrado, lo cual es poco común. Así pues, los dinosaurios caminaban allí en grandes manadas", explicó Dal Sasso.

El paleontólogo detalla con entusiasmo que otro factor del increíble descubrimiento es la variedad en el tamaño de las huellas, porque también las hay de ejemplares jóvenes, que son más pequeñas, lo que aumenta la densidad.

Otro aspecto destacado es "la extensión espacial del yacimiento fósil, ya que a lo largo de 5 kilómetros, hay unos 30 afloramientos. Y en solo uno de estos afloramientos hay entre 1.500 y 2.000 huellas".

Afirma que se tendrá una imagen más completa de la dimensión de este "valle de los dinosaurios" cuando se logre mapear toda la zona con drones, dado que se encuentra en cotas de altitud muy elevadas, entre 2.400 y 1.800 metros, "pero ya ahora podemos decir que esta zona es uno de los sitios de huellas de dinosaurios más ricos y extensos del mundo, al menos para el período Triásico".

Aunque se necesitarán años de investigaciones, Dal Sasso asegura que ya los primeros datos arrojan importante información ya que se han encontrado huellas de prosaurópodos, ancestros de los famosos brontosaurios jurásicos, porque estos del Triásico Tardío,como el Plateosaurus y otros géneros, "también tienen cuellos muy alargados y esto nos dice más sobre su comportamiento".

"Caminaban juntos incluso con sus crías, porque también podemos ver sus huellas, y que tenían ciertos comportamientos, ya que en cierto punto se detenían y se agrupaban. ¿Por qué se agrupaban? No lo sabemos, pero podemos verlo en las huellas. Tendremos que averiguarlo, intentar comprenderlo en el futuro", añade.

Las huellas se han encontrado ahora en paredes verticales, pero se imprimieron cuando los sedimentos aún estaban blandos y saturados de agua, en las amplias llanuras mareales que rodeaban el océano Tetis, según explica Fabio Massimo Petti, icnólogo del MUSE, en un comunicado sobre el hallazgo.

"La plasticidad de esos finísimos lodos calcáreos, ahora convertidos en roca, ha permitido en ocasiones conservar detalles anatómicos de las patas realmente notables, como las huellas de los dedos e incluso de las garras", añade.

Los expertos aguardan con expectación el verano por si la nieve actual oculta más hallazgos, pero ya están convencidos de que la zona será "un maravilloso laboratorio al aire libre donde podremos trabajar e investigar durante años". EFE