Alfonso Quiñones asume dirección de Cultura en Fundación El Demócrata

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación El Demócrata anunció la designación del destacado periodista y gestor cultural Alfonso Quiñones como su nuevo director de Cultura, en una decisión adoptada por su presidente, Francisco Tavárez, quien resaltó el compromiso de la institución con el fortalecimiento del pensamiento crítico, la libertad de expresión y la promoción de las artes.

Tavárez destacó que la incorporación de Quiñones representa “un paso firme hacia la consolidación de un proyecto cultural sólido, inclusivo y de alcance nacional”, al valorar su trayectoria como articulista, editor, curador y productor de iniciativas que han contribuido significativamente al panorama cultural dominicano.

Con una amplia carrera en los medios de comunicación y en la gestión de propuestas artísticas y literarias, Quiñones asume el nuevo rol con la misión de desarrollar programas, proyectos y plataformas que impulsen el talento local, fomenten el diálogo intelectual y fortalezcan la identidad cultural del país desde la visión institucional de El Demócrata.

La Fundación El Demócrata ha expresado que esta designación forma parte de una nueva etapa de crecimiento, en la que la cultura será pilar esencial para seguir promoviendo valores democráticos, participación ciudadana y pensamiento crítico.

Con la llegada de Alfonso Quiñones a la dirección de Cultura, la entidad reafirma su compromiso de seguir aportando al desarrollo cultural y social de la República Dominicana a través de iniciativas innovadoras y de alto impacto.