Deslumbra con colección Estilo Parisino en la cena de Navidad FEM

La diseñadora dominicana Marisol Henríquez presentó su colección Estilo Parisino durante la cena de Navidad de la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional (FEM), un desfile que convirtió la noche en un escenario de sueños, elegancia y propósito.

Bajo el lema “Que cada una se vista de sueños, elegancia y propósito”, el encuentro celebró la unión, alegría y brillo auténtico de cada una de las mujeres que forman parte de la organización.

La pasarela se transformó en un viaje inspirado en París, donde la sofisticación clásica se fusionó con la fortaleza y sensibilidad de la mujer contemporánea.

La colección otoño–invierno de Marisol Henríquez rindió tributo a la feminidad desde siluetas románticas y delicadas, hasta piezas entalladas que resaltan la figura de la mujer con distinción.

Chaquetas estructuradas, faldas de gran movimiento y vestidos que evocan la presencia y elegancia de la mujer moderna fueron los protagonistas de la noche.

Los accesorios jugaron un rol esencial: guantes, plumas, tocados, bolsos, carteras y cinturones, meticulosamente seleccionados, elevaron cada estilismo y aportaron un toque final de refinamiento parisino. El rojo, negro, dorado, plateado, verde, tonos sombrados y colores vibrantes conformaron una paleta que llenó la pasarela de vida, pasión y poder.