Destacan necesidad de medir el impacto de asuntos públicos en webinar de ASODIRCOM e Instituto AP

Joan Navarro, presidente del Instituto AP, habló en el marco del webinar "Tendencias y perfiles de los Corporate Affairs: la experiencia de España", un análisis sobre la evolución de las relaciones institucionales, celebrado por la Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana (ASODIRCOM) y el Instituto Europeo de Asuntos Públicos y Gobierno (Instituto AP).

La apertura oficial estuvo a cargo de Gloria Zacarías, presidenta de ASODIRCOM, con un discurso que destacó la visión estratégica de la asociación. Posteriormente, en un conversatorio liderado por Helena Sáenz de la Directiva de ASODIRCOM, Navarro afirmó que a medida que la gestión de los intangibles, tales como la reputación y la confianza avanza, también debe hacerlo la medición de su impacto.

"Es fundamental que los profesionales de asuntos públicos demuestren el valor de su trabajo a través de resultados medibles. Existe una necesidad urgente de mejores métricas y herramientas que permitan cuantificar la construcción de confianza, especialmente en entornos de crisis.”, aseguró Navarro.

Navarro, con experiencias en el sector público y su visión sobre la gestión de la influencia señaló que el nuevo perfil exige una formación avanzada, pasando de generalistas a expertos que incluso llegan a formar parte de los consejos corporativos. En ese sentido, el especialista expresó que la Ley de Lobby en España es un catalizador para la profesionalización, ya que impulsa la transparencia en el sector.

En cuanto al desafío ético, la integridad en la comunicación se presentó como el mayor reto. La creciente sofisticación de la desinformación generada por la IA fue un tema central, coincidiendo con Navarro en que el profesional de asuntos públicos tiene un papel crucial en esta tarea. Esto exige una verificación rigurosa de las fuentes y la defensa de la credibilidad sin recurrir jamás a la censura.

El evento también permitió presentar los avances del proceso de colaboración estratégica entre ASODIRCOM y el Instituto AP, actualmente en su fase final de definición. Este acuerdo se enfocará en potenciar la formación ejecutiva, la investigación y los espacios de diálogo necesarios para el sector.