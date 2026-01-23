Detrás de “Colada”

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Daniella Senior Álvarez, la apasionada chef y emprendedora dominicana creadora de la Colada Shop, gestada en los Estados Unidos, pero con el sabor caribeño.

Se trata de una cafetería que promueve en el menú los ricos sabores del Caribe. La historia de Daniella es un testimonio de cómo la herencia cultural, la perseverancia y el amor por la comunidad pueden forjar un negocio.

De acuerdo con la información colgada en su página web, la chef dominicana dice que Colada Shop se inspira en su amor por la cultura cubana, “donde el café es más que una simple bebida: se trata de conexión, comunidad y conversación. El nombre “Colada” refleja la icónica experiencia del café cubano: una pequeña y dulce taza de café compartida con amigos y familiares. Este espíritu de unión es la esencia de nuestro concepto, creando un espacio animado y colorido donde todos son bienvenidos a disfrutar de un pedacito del Caribe”, expresa.

De igual manera resalta la influencia de sus antecedentes y herencia cultural en su trayectoria culinaria y en los sabores de su marca.

“Al crecer en República Dominicana, estuve rodeada de sabores intensos, colores vibrantes y un profundo sentido de comunidad. Estos elementos han influido profundamente en mi trayectoria culinaria, y en Colada Shop, aportó esas influencias caribeñas y latinas a cada plato”, dijo en una entrevista a la revista estadounidence National Landing.

La chef formada en Culinary Institute of America (CIA), la escuela culinaria privada más prestigiosa y líder a nivel mundial, asegura que su paso por esta academia “me enseñó disciplina, creatividad y un profundo conocimiento de las artes culinarias.

Sobre la marca

La marca, fue creada en 2016 en Estados Unidos. Tres de sus locales están ubicados en Arlington y Fairfax, Virginia.

Recientemente, la cafetería Colada Shop, inauguró su primer local en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, de Washington D. C., convirtiéndose en el primer negocio dominicano registrado en esa terminal, que recibe más de 26 millones de pasajeros al año.