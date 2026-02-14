Un día del amor y la amistad con sabor a whiskey: el cómplice perfecto para celebrar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Día del Amor y la Amistad es una ocasión ideal para celebrar los vínculos a través de experiencias que sorprenden y acercan a las personas, como la coctelería, una propuesta que despierta los sentidos y transforma cada brindis en un momento cargado de estilo, donde el whiskey aporta carácter y personalidad al compartir en pareja o con amigos.

Gustavo Vocke, embajador de Brown Forman Corporation para la región, se encuentra en la República Dominicana, visita que representa un valioso intercambio cultural marcado por la pasión por la coctelería de calidad y el disfrute del whiskey, una visión moderna y cercana que invita a descubrir nuevas formas de consumo y sabores auténticos con identidad propia, todo en un ambiente diseñado para celebrar los vínculos que nos unen.

Con más de 22 años de experiencia en la coctelería profesional, Vocke cuenta con una sólida formación como Bartender Internacional, complementada con estudios en iniciación de vinos, mixología especializada y una especialización en coctelería de autor avalada por el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas (CAVE), una trayectoria que se refleja en un estilo definido por el equilibrio entre técnica y creatividad, donde cada creación transmite conocimiento, precisión y sobretodo personalidad.

Vocke presenta a los dominicanos dos recetas elaboradas con whiskey Jack Daniel’s, pensadas para prepararse fácilmente con sofisticación, propuestas que combinan frescura e intensidad, ideales para sorprender en fechas especiales como San Valentín, donde la experiencia que tiene valor desde el proceso hasta en el resultado final y el whiskey se convierte en el hilo conductor de una celebración pensada para compartir momentos únicos.

Róbate el show apostando por una experiencia que se sale del libreto y marca la diferencia, y hazlo con las dos recetas de cócteles creadas por Gustavo Vocke:

KING'S JACK SWIZZLE

- Jack Daniel's No.7

- Zumo de limón fresco

- Jarabe simple

- Hojas de hierbabuena fresca

- Angostura bitters

TROPICAL FIRE

- Jack Daniel's Fire

- Zumo de limón fresco

- Cordial de pomelo

- Crema de coco