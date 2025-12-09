Día de los Derechos Humanos: ¿Qué se necesita para lograr mejores resultados?

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

HERMANAS MIRABAL.- Al celebrarse este miércoles 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos, la filial de esta provincia reafirmó su compromiso de continuar luchando aunque precisó, que para lograr mejores resultados, se hace necesario la organización de la sociedad, la cual es la mejor clave para lograr tales propósitos.

En un documento enviado a este medio, el cual es firmado por el presidente de la entidad, el trabajador social Luciano Bertozzo, la entidad precisa, que hoy día los temas de violencia contra la mujer, situación penitenciaria, acceso a la salud o protección del ambiente, son problemas que aumentan cuando la sociedad está desarticulada.

Dice la nota, que los derechos no se mantienen sin un compromiso permanente, ni permanecen porque estén enunciados, ni porque alguna vez fueron reconocidos, sino que estos existen solo cuando la sociedad se organiza, participa y los sostiene todos los días.

En ese sentido la CNDH-RD, Filial Hermanas Mirabal puso como ejemplo la educación, en donde según citó ha habido esfuerzos, aunque los avances siguen siendo lentos para asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes tengan suficientes oportunidades, asegurando que cuando se deja de acompañar y exigir, aparecen desigualdades y exclusiones que muchas veces pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde.

“Por eso decimos que los derechos humanos no son una meta alcanzada, sino un trabajo constante. Son un equilibrio débil entre lo que queremos lograr y lo que realmente hacemos cada día. Si no hay participación, acompañamiento y responsabilidad social, los derechos empiezan a debilitarse poco a poco, de manera silenciosa. Lo que en un momento fue un logro puede ir perdiéndose sin que casi nadie lo note”, dice el documento.

La comunidad organizada sigue siendo la clave.

En ese sentido la Comisión expresa, que ninguna ley funciona sola ni mucho menos las instituciones mejoran si la ciudadanía no exige y no se involucra en los diferentes procesos sociales que tiendan a desarrollar nuestras ciudades.

“Un país más justo y respetuoso de los derechos no se construye de una vez, sino con perseverancia y compromiso diario. Reafirmamos hoy que construir un territorio más justo depende del trabajo conjunto de todos los sectores. Defender los derechos humanos significa actuar, involucrarse, comprometerse, no ser indiferentes. Solo avanzamos cuando la comunidad, las autoridades, las organizaciones y los diferentes actores sociales se reconocen como parte de un esfuerzo común. También es necesario entender que la defensa de los derechos humanos no es algo abstracto ni lejano”, indica la referida filial.

Asegura, que la defensa de los derechos se construye de a poco a poco y con pequeñas acciones repetidas muchas veces, “con la voluntad de no acostumbrarnos a lo que está mal. Los derechos no se heredan. Se ejercen, se cuidan y se sostienen entre todos. Y ese trabajo no termina nunca. Este día debe ser un recordatorio de que la dignidad humana es una tarea colectiva y permanente”, argumentó la CNDH-RD, Filial Hermanas Mirabal.